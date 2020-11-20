'Смерть' від COVID-19 батька, який віддав кисень синові: Степанов поставив крапку в історії

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні не було такого випадку, щоб чоловік помер від коронавірусу, бо віддав свій кисень сину, в якого теж діагностували COVID-19.

Нагадаємо, що першою про такий трагічний інцидент повідомила волонтерка Дана Ярова, уточнивши, що він трапився у 3-й міській лікарні Білої Церкви на Київщині. Глава МОЗ під час онлайн-відеозвернення у Facebook запевнив, що це неправда.

Він висловив переконання, що в Україні таке просто неможливо. Хоча і визнав, що в системі охорони здоров’я є проблеми, зокрема і з нестачею у медустановах кисню для пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

"З одного боку, ми інколи не встигаємо. А з іншого – вирішуємо ті проблеми, які накопичувалися у нашій країні протягом 29 років. І якщо говорити про кисень, то на початку пандемії на всю країну ми мали до 33,5 тисячі ліжок із підведеним киснем, а зараз – 24 575. І кожного дня ми їх збільшуємо", – повідомив Степанов.

Так, він підкреслив, що інформація про смерть від нестачі кисню пацієнта 3-ї міської лікарні Білої Церкви була спростована і лікарями медзакладу, і під час перевірки такого факту представниками МОЗ.

"Не було такого, щоб батько і син перебували в лікарні, й перший помер. Починаючи з 1 листопада", – уточнив міністр.

Степанов зазначив, що навіть сама волонтерка згодом зізналася, мовляв, підтвердження своїх слів не знайшла.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в одній із українських районних лікарень чоловік помер, віддавши свій кисень хворому на COVID-19 сину. Такий діагноз був у них обох і кисень кожному давали тільки по 15 хвилин на день, розповіла волонтерка Дана Ярова.

Цей трагічний випадок у районній лікарні обурив українців. Вони розкритикували владу за бездіяльність у боротьбі з COVID-19, вказавши, що та витратила "коронавірусні" гроші на дороги, тоді як в медустановах країни немає кисню для порятунку хворих.

Пізніше Ярова уточнила, що випадок трапився у 3-й міській лікарні Білої Церкви на Київщині. За її словами, в Україні хворих на коронавірус, які не можуть жити без кисню, виписують зі стаціонарів із рекомендацією шукати його самостійно.

Глава МОЗ Максим Степанов спростував таку інформацію, зазначивши, що її не підтвердив головлікар вказаної медустанови.

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