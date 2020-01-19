Смерть українки в Іспанії: жінка познайомилася з майбутнім убивцею на телешоу

В Іспанії, в одній із квартир міста Пуертольяно в неділю, 12 січня, поліція виявила бездиханне тіла 53-річного іспанця і його коханої 61-річної українки. Обоє були застрелені з одного пістолета ще в четвер.

Поліція вважає, що причиною вбивства стало домашнє насильство. Чоловік кілька разів вистрілив в українку, а потім застрелився сам. Детальніше про цю трагічну історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тривогу забив брат убивці

Іспанське шахтарське містечко Пуертольяно налічує трохи більше 50 тисяч жителів. І новини тут поширюються дуже швидко. Звістка про те, що в одній квартирі було вбито пару закоханих, стала відома в лічені години.

Іспанське містечко Пуертольяно, де сталася трагедія Вікіпедія

Місцева поліція розповіла, що на сполох забив брат іспанця, 53-річного Антоніо Санчеса Тальего, він кілька днів не міг із ним зв'язатися. Поліції довелося лізти в квартиру за допомогою пожежників, оскільки приміщення розташоване в мансарді на вулиці Калле Фуенте, і там вони застали жахливу картину.

Судячи з усього, іспанець чотири рази вистрілив в українку Ольгу, а потім застрелився сам. Поліцейські знайшли в квартирі п'ять гільз. Деякі сусіди зізналися, що чули постріли, але чомусь ніхто не викликав навіть поліцію.

Двері в квартиру опечатала поліція elespanol.com

Вшанувати пам'ять загиблої українки у вівторок на міську площу прийшли сотні іспанців. Як пише місцева преса, таксист розповів, що іноді підвозив сюди Антоніо з Ольгою. Але вона ніколи не розмовляла, можливо, не знала іспанської мови. А ось інші сусіди, працівники перукарні не знали Ольгу.

Познайомилися на телешоу

Зустрілися Ольга й Антоніо на одному телешоу, яке займається тим, що знайомить людей один з одним. На передачі була Ольга, вона сиділа в студії, коли туди подзвонив 53-річний Антоніо і побажав зав'язати з нею стосунки.

Антоніо Санчес Тальего elespanol.com

Після цього вони зустрічалися близько року. А недавно вона переїхала до нього жити. Пройшов усього місяць, як Антоніо вбив Ольгу. Про це в ефірі розповів ведучий програми. Він повідомив, що йому важко говорити про це, вони довго думали, чи повідомляти таку сумну новину своїм глядачам. Але вирішили все-таки розповісти. "Жінка, яка була вбита, сиділа тут, на цьому стільці", – показав він.

Ольга познайомилася з іспанцем на телешоу

Родом з Маріуполя, але жила в Іспанії

Про Антоніо Санчеса відомо, що він працював пожежником, і як пише іспанська преса, у нього є дві дочки. Одна з них повідомила, що у батька була зброя, оскільки він захоплювався стрільбою.

А ось Ольга родом із Маріуполя, принаймні, так зазначено на її сторінці в соцмережі. У цьому місті вона закінчила школу й інститут.

Ольга родом із Маріуполя

За словами іспанського журналіста, який цікавився долею Ольги, жінка прожила в Іспанії останні 20 років, вона була інженером-електриком.

У неї є дві сестри, вони живуть у Росії. Одна з сестер – у Петрозаводську недалеко від Пітера, і Ольга її відвідувала. Останні її фото зроблені в серпні минулого року саме з Санкт-Петербурга, сестри ходили по музеях, були в театрі на балеті. Сама Ольга писала, що щаслива повернутися в це місто через багато років.

Ольга давно жила в Іспанії

Влітку вона відвідувала сестру в Росії

Сестра також відвідувала її в Іспанії, вони із задоволенням слухали іспанську музику, фотографувалися з музикантами.

"Ольга була доброю, чуйною і чудовою людиною. Можна сказати, рідкісною людиною. Ми давно не бачилися з нею. І про цю трагедію навіть нічого не знали", – сказала нам одна зі знайомих жінки.

Ще не відомо, хто буде ховати

У середу, 15 січня її сестра повідомила сумну новину про смерть Ольги. "Рідна моя сестричко, я більше ніколи не побачу твоїх очей... Ціную кожен день, проведений разом, наші задушевні розмови, приголомшливі поїздки і враження! Пишаюся тобою, беру з тебе приклад молодості, мудрості, чарівності, інтелігентності! Олі більше немає!" – написала жінка на свій сторінці в соцмережі.

Останні фото з Пітера

Ймовірно, сім'я зовсім недавно дізналася про смерть Ольги, бо, як розповів нам іспанський журналіст, досі ніхто з рідних не претендував на те, щоб забрати її тіло для похорону.

Якщо цього не відбудеться, то місцева влада змушена буде сама ухвалити рішення про поховання Ольги.

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