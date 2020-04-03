В Івано-Франківську 30 березня від коронавірусу померла породілля. Інфекцію у Галини виявили в обласному перинатальному центрі незадовго до смерті, хоча в закладі вона провела місяць. Там же раніше померла ще одна жінка, у чотирьох медиків підтвердили COVID-19.

Сім'я переконана: їх родичку інфікували в лікарні. Влада ж запевняє, що вагітна кілька місяців тому була в Польщі і контактувала з рідними, які також повернулися із заробітків. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля

У лікарні і рідних різні версії

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі від коронавірусу померла 37-річна Галина В. За місяць до пологів її поклали на збереження до відділення цього центру.

Як розповів нам заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, у породіллі були ускладнення.

"Під час надходження у неї не було температури. Якби вона відразу нам сказала, що була в листопаді у Польщі чи мала контакти з рідними, які там були, ми б відразу провели жінці експрестест і відправили б у обсервативне відділення, куди направляємо всіх, хто під підозрою на коронавірус", – пояснив Чемний.

Пізніше, за словами Чемного, від особистого лікаря і лікаря з жіночої консультації вони дізналися, що Галина мала контакти з рідними, які були за кордоном. "Ми пізно дізналися про це, тому їй відразу зробили експрестест і перевели в окреме відділення", – каже Чемний.

Це підтверджує і директор перинатального центру Юрій Павлушинський. "За словами медиків, чоловік Галини приїхав із Польщі та кілька днів, поки вона перебувала в центрі, був поруч. Потім начебто знову відправився в Польщу. Але це все поки зі слів медиків, і не можна вважати достовірною інформацією", – наголосив він.

Однак сестра Галини Оксана Стасевич вважає, що зараження відбулося в лікарні. "Я все, що хочу, щоб люди не обговорювали мою сестру в коментарях. А те, що це трапилося в лікарні, то нехай буде на їхній совісті, ми знаємо свою правду", – розповіла нам Оксана.

Ховати довелося рідним

Рідні Галини В. важко пережили її смерть. Крім того, що без мами залишилася новонароджена дівчинка (її стан середньої важкості, а аналізи проводять зараз у Києві. – Ред.), серйозні проблеми виникли і з похороном. За словами Оксани, місцева влада Болехова відмовилися надати рідним людей для похорону.

Ховати померлу від коронавірусу жінку довелося рідним Скрін відео

Про похорон вона на відео. Вантажили труну в машину швидкої, а потім витягали і ховали брат і близькі родичі. Всі були в захисних костюмах. Сама Оксана також стояла на відстані, оскільки наближатися до труни сестри, яка померла від коронавірусу, теж не можна. Друзів і близьких на кладовищі не було.

Скрін відео

Деякі в коментарях писали, що похорон було організовано не по-людськи.

Щоправда, отець Вікентій з Гошівського монастиря, звідки на похорон Галини їздив священник, вважає, що в умовах коронавірусу нічого іншого організувати було не можна.

На похоронах були кілька близьких і священник Скрін відео

"Ви ж розумієте, за традиціями тут, на Франківщині, похорон тривав би три дні. Священник би прийшов у дім, де є труна з померлим, годину читав би молитву. При цьому повинні зібратися всі рідні і друзі, двір має бути повний людей. на другий день би священик також відспівував, теж зберуться всі. Потім у церкві, потім на кладовище. В умовах карантину це неможливо! Тому все відбулося за скороченою процедурою, священик був на кладовищі, і все було гідно. До цього зараз доведеться звикати", – вважає отець Вікентій.

Також заразилися медики

В обласному перинатальному центрі, де, крім Галини, від коронавірусу померла 60-річна жінка (чекала там на планову операцію, у неї були ускладнення), карантин оголошений тільки у відділенні обсервації, де до останнього часу перебувала обидві жінки.

"Палату продезінфікували, а всім, хто з нею лежав, провели експрестести. Вони негативні. В однієї з жінок є температура, вона ізольована. Але всім їм також проведуть ПЛР-тести", – каже Чемний.

Крім цього, в центрі коронавірус підтвердився у трьох медиків. За словами чиновника, одна з них не контактувала із хворими. "У нас в області зараз заразилися 8 медиків, троє з них із цього центру. Вони зараз в інфекційній лікарні. Ще 8 осіб під підозрою, чекаємо на результати тестів", – каже він.

Чиновник запевняє, що жінки не могли заразитися коронавірусом від медиків: "На момент виявлення у вагітної інфекції ніхто в лікарні не хворів. А сама жінка в листопаді повернулася з Польщі, а також мала контакти з родичами, які приїхали з-за кордону. Нехай тепер поліція розбирається".

За словами директора перинатального центру Юрія Павлушинського, в закладі коронавірус виявлено у чотирьох медиків. "Двоє взагалі не контактували з вагітною, вони були у відрядженні та на курсах. Одна сказала, що у неї нещодавно з-за кордону приїхали діти. Тому зараз створена комісія, яка і буде розбиратися", – каже він.

Інформація про рідних Галини передана в поліцію і до сімейного лікаря. Саме вони повинні простежити за ізоляцією рідних жінки.

Також через коронавірус в деяких лікарнях області організовано спеціальний графік роботи медиків. Перед початком роботи їм міряють температуру. А лікарі працюють вахтовим методом: тиждень у лікарні, тиждень на обсервації, тиждень вдома.

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