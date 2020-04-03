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3 квітня • оновлено в 04:11
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Марина Петік
Марина Петік
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В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля: деталі заплутаної трагеді

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В Івано-Франківську 30 березня від коронавірусу померла породілля. Інфекцію у Галини виявили в обласному перинатальному центрі незадовго до смерті, хоча в закладі вона провела місяць. Там же раніше померла ще одна жінка, у чотирьох медиків підтвердили COVID-19.

Сім'я переконана: їх родичку інфікували в лікарні. Влада ж запевняє, що вагітна кілька місяців тому була в Польщі і контактувала з рідними, які також повернулися із заробітків. Детальнішев матеріалі OBOZREVATEL.

В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля

В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля

У лікарні і рідних різні версії

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі від коронавірусу померла 37-річна Галина В. За місяць до пологів її поклали на збереження до відділення цього центру.

Як розповів нам заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, у породіллі були ускладнення.

"Під час надходження у неї не було температури. Якби вона відразу нам сказала, що була в листопаді у Польщі чи мала контакти з рідними, які там були, ми б відразу провели жінці експрестест і відправили б у обсервативне відділення, куди направляємо всіх, хто під підозрою на коронавірус", – пояснив Чемний.

В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля: деталі заплутаної трагеді

Пізніше, за словами Чемного, від особистого лікаря і лікаря з жіночої консультації вони дізналися, що Галина мала контакти з рідними, які були за кордоном. "Ми пізно дізналися про це, тому їй відразу зробили експрестест і перевели в окреме відділення", – каже Чемний.

Це підтверджує і директор перинатального центру Юрій Павлушинський. "За словами медиків, чоловік Галини приїхав із Польщі та кілька днів, поки вона перебувала в центрі, був поруч. Потім начебто знову відправився в Польщу. Але це все поки зі слів медиків, і не можна вважати достовірною інформацією", – наголосив він.

Однак сестра Галини Оксана Стасевич вважає, що зараження відбулося в лікарні. "Я все, що хочу, щоб люди не обговорювали мою сестру в коментарях. А те, що це трапилося в лікарні, то нехай буде на їхній совісті, ми знаємо свою правду", – розповіла нам Оксана.

Ховати довелося рідним

Рідні Галини В. важко пережили її смерть. Крім того, що без мами залишилася новонароджена дівчинка (її стан середньої важкості, а аналізи проводять зараз у Києві. – Ред.), серйозні проблеми виникли і з похороном. За словами Оксани, місцева влада Болехова відмовилися надати рідним людей для похорону.

Ховати померлу від коронавірусу жінку довелося рідним

Ховати померлу від коронавірусу жінку довелося рідним

Скрін відео

Про похорон вона на відео. Вантажили труну в машину швидкої, а потім витягали і ховали брат і близькі родичі. Всі були в захисних костюмах. Сама Оксана також стояла на відстані, оскільки наближатися до труни сестри, яка померла від коронавірусу, теж не можна. Друзів і близьких на кладовищі не було.

В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля: деталі заплутаної трагеді

Скрін відео

Деякі в коментарях писали, що похорон було організовано не по-людськи.

Щоправда, отець Вікентій з Гошівського монастиря, звідки на похорон Галини їздив священник, вважає, що в умовах коронавірусу нічого іншого організувати було не можна.

На похоронах були кілька близьких і священник

На похоронах були кілька близьких і священник

Скрін відео

"Ви ж розумієте, за традиціями тут, на Франківщині, похорон тривав би три дні. Священник би прийшов у дім, де є труна з померлим, годину читав би молитву. При цьому повинні зібратися всі рідні і друзі, двір має бути повний людей. на другий день би священик також відспівував, теж зберуться всі. Потім у церкві, потім на кладовище. В умовах карантину це неможливо! Тому все відбулося за скороченою процедурою, священик був на кладовищі, і все було гідно. До цього зараз доведеться звикати", – вважає отець Вікентій.

Також заразилися медики

В обласному перинатальному центрі, де, крім Галини, від коронавірусу померла 60-річна жінка (чекала там на планову операцію, у неї були ускладнення), карантин оголошений тільки у відділенні обсервації, де до останнього часу перебувала обидві жінки.

"Палату продезінфікували, а всім, хто з нею лежав, провели експрестести. Вони негативні. В однієї з жінок є температура, вона ізольована. Але всім їм також проведуть ПЛР-тести", – каже Чемний.

В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля: деталі заплутаної трагеді

Крім цього, в центрі коронавірус підтвердився у трьох медиків. За словами чиновника, одна з них не контактувала із хворими. "У нас в області зараз заразилися 8 медиків, троє з них із цього центру. Вони зараз в інфекційній лікарні. Ще 8 осіб під підозрою, чекаємо на результати тестів", – каже він.

Чиновник запевняє, що жінки не могли заразитися коронавірусом від медиків: "На момент виявлення у вагітної інфекції ніхто в лікарні не хворів. А сама жінка в листопаді повернулася з Польщі, а також мала контакти з родичами, які приїхали з-за кордону. Нехай тепер поліція розбирається".

За словами директора перинатального центру Юрія Павлушинського, в закладі коронавірус виявлено у чотирьох медиків. "Двоє взагалі не контактували з вагітною, вони були у відрядженні та на курсах. Одна сказала, що у неї нещодавно з-за кордону приїхали діти. Тому зараз створена комісія, яка і буде розбиратися", – каже він.

В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля: деталі заплутаної трагеді

Інформація про рідних Галини передана в поліцію і до сімейного лікаря. Саме вони повинні простежити за ізоляцією рідних жінки.

Також через коронавірус в деяких лікарнях області організовано спеціальний графік роботи медиків. Перед початком роботи їм міряють температуру. А лікарі працюють вахтовим методом: тиждень у лікарні, тиждень на обсервації, тиждень вдома.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
медики інфекція вагітність вірус
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