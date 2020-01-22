Перший воїн Небесної Сотні: шість років тому був убитий Сергій Нігоян

Сергій Нігоян став першим загиблим під час Революції Гідності. Його вбили 22 січня 2014 року – вогнепальні поранення в шию, голову і груди, які він отримав біля стадіону "Динамо", виявилися несумісні з життям.

У день загибелі Сергія Нігояна OBOZREVATEL зібрав інформацію про першого героя Небесної Сотні, який заплатив за свободу сучасної України своїм життям.

Сергій Нігоян загинув 22 січня ukraine-memorial.org

Ким був Сергій Нігоян

Сергій Нігоян народився 2 серпня 1993 року в селі Березнуватівка на Дніпропетровщині. Він був громадянином України вірменського походження. За освітою Сергій був учителем фізкультури, але мріяв вступити в театрально-художній коледж і стати актором.

Друзі зі школи не втомлюються підкреслювати, що Нігоян захоплювався творчістю Тараса Шевченка і знав багато його творів напам'ять. Знаменитим стало відео з Євромайдану, на якому Нігоян декламує уривок з шевченківського "Кавказу".

Сергій Нігоян в Революції Гідності

На Євромайдані Сергій Нігоян вперше з'явився 8 грудня 2013 року. Він був одним з тих революціонерів, хто виступав за "Майдан без політики". На Євромайдані Нігоян приєднався до сил Самооборони Майдану, вступив в Третю сотню.

ukraine-memorial.org

Сергій Нігоян був убитий 22 січня 2014 року приблизно о шостій годині ранку. Незважаючи на те, що в цей час тривало перемир'я між протестуючими і "Беркутом", в Нігояна вистрілили свинцевою картеччю, неподалік від стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського. Від отриманих поранень Сергій Нігоян загинув. Його поховали 26 січня 2014 року на цвинтарі його рідної Березнуватівки.

Меморіал Нігояна на вулиці Грушевського wikipedia

У листопаді 2014 року Нігоян був посмертно удостоєний звання Герой України та ордена "Золота зірка" за героїзм і самовідданість під час Революції Гідності.

Слідство у справі про вбивство Сергія Нігояна все ще триває. Імена вбивць Героя України досі не названі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокати сімей Небесної Сотні побоюються, що слідство у справі розстрілів на Майдані може зупинитися.

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