"Байдужі до України": Портников вказав на знаковий момент у смерті комбрига ЗСУ

Президент Володимир Зеленський і його оточення показали свою байдужість до України, із запізненням відреагувавши на смерть командира 128-ї гірничо-штурмової бригади Євгена Коростельова.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

Він звернув увагу, що Коростельова нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня лише наступного дня після його смерті.

"За цей час висловити співчуття встигли, здається, всі провідні політики і громадські діячі, навіть посли Франції, Німеччини, Великобританії і США. Всі, крім самого президента і представників його оточення. Нагородження Коростильова орденом – це їх "відповідь на критику", – зазначив Портников.

Портников вказав на знаковий момент у смерті Коростельова lb.ua

За словами журналіста, президент байдуже ставиться до країни.

"Це ж як діагноз: дальтонік ніколи не зрозуміє, чому не можна переходити на червоне світло, поки його не втримає той, хто розрізняє кольори. При цьому він все одно ніколи не помітить різниці в сигналах світлофора. І це не його вина, це його біда. А коли люди, які не розрізняють кольори, опиняються при владі – це вже біда самої держави. Страшна біда", – пояснив він.

"Байдужість – це вирок, як точно висловився кандидат на пост президента Володимир Зеленський на горезвісному стадіоні. Вирок реформам і перемогам, надіям і перспективам. Вирок, який ударить по кишенях найбільш байдужих, зробить їх жертвами нових афер, конфліктів і воєн. А для тих людей, які небайдужі до України, вирок – це виклик. Тому що врятувати країну можуть лише вони", – підсумував Портников.

Смерть Коростельова: Портников вказав на нюанс із Зеленським Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вранці 19 листопада помер командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов.

Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення ООС.

Зеленський представив загиблого командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова до посмертної нагороди – ордена Богдана Хмельницького.

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