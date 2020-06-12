Смерть дитини у дитсадку Запоріжжя: суд ухвалив нове рішення щодо підозрюваної няні

Няні, яку підозрюють у вбивстві однорічної дівчинки у нелегальному дитячому садочку у Запоріжжі, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення ухвалив Апеляційний суд Запоріжжя, повідомляє "Актуально". Захист Ірини Суханової просив відпустити її під домашній арешт, але суд відмовив. Обвинувачувана своєї провини не визнає та вважає, що їй не місце у СІЗО (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Вона згодна зі мною, що їй не місце у СІЗО. Тому що її багатороковий досвід каже, що вона зробила все можливе, аби реанімувати дитину. Ми вважаємо, що це був нещасний випадок", – заявив адвокат підозрюваної Павло Буділка.

Підозрювану у вбивстві дитини в дитсадку Запоріжжя залишили під вартою

На його думку, підозрювану не можна тримати у СІЗО, принаймні до результатів медекспертизи.

Така позиція викликала хвилю невдоволення у залі засідань. Зокрема одна із присутніх жінок вигукнула: "А не соромно душу дияволу за гроші продавати?!"

Як повідомляв OBOZREVATEL: