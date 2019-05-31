Смерчі й заморозки до -5: синоптики дали страхітливий прогноз на червень в Україні

У червні 2019-го в Україні очікується активна грозова діяльність, град, шквали, сильні дощі та зливи, в окремих областях прогнозують мезомасштабні смерчі.

Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру. Зазначається, що середня місячна температура повітря буде 16-21°, у гірських районах 9-15°.

"Абсолютний максимум температури становить 32-39°, у гірських районах 21-33°; абсолютний мінімум – 0-7° тепла, в горах і в окремих районах північних, східних, Рівненської та Дніпропетровської областей 1-3° морозу, на високогір'ї Карпат до 5° морозу", – йдеться в повідомленні.

Негода в Україні GISMETEO

Місячна кількість опадів очікується 47-87 мм, у Карпатах 90-130 мм, що в більшості західних областей менше норми, на решті території – в межах середніх багаторічних значень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометео НІІ НАН України Вазіра Мартазінова заявила, що в Україні перший місяць літа почнеться дощами, а справжнє тепло прийде лише через тиждень після закінчення весни.

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