Смерчі, бурі і перші заморозки зі снігом: синоптики дали прогноз погоди в Україні

Восени 2019 року українців очікує збільшення повторюваності та інтенсивності небезпечних явищ погоди, таких як грози, бурі, град і смерчі.

Але в цілому осінь буде теплою і сухою, повідомляють OBOZREVATEL синоптики.

18 вересня по всій Україні оголосили штурмову попередження, за прогнозами метеорологів, пориви вітру досягають 15-20 м/с. І така погода збережеться в найближчі дні.

"На сьогодні в Україні зайшла більш холодна повітряна маса, яка принесла з собою різкі пориви вітру. Але протягом усього серпня, і зараз вересня, у нас спостерігається коливання температур і відповідне коливання повітряних мас. Три дні у нас погода тепла, а потім три дні холодна. У найближчі дні сильних опадів ми не очікуємо, приблизно до 20-х чисел", – розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

Буря в Україні

За його словами, зараз відбувається природний для вересня місяця процес – перебудова літніх процесів на осінні, тобто немає стабільності в атмосфері. Тому в Україні поки тепла погода буде чергуватися з різким похолоданням.

Синоптик також прокоментував появу снігу в Карпатських горах, запевнивши, що надовго він там не затримається.

"Це називається "неміцний сніговий покрив". Ще не на часі утворення сталого сніжного покриву в даній місцевості. Вночі в горах проходить атмосферний фронт з опадами у вигляді снігу, а вже вдень він тане", – пояснив він.

Сніг в карпатах

Докладний прогноз на осінні місяці дав народний синоптик Леонід Горбань. Його дані також говорять про часті коливання температур в Україні.

Кінець вересня

З 18 по 20 число в Україну прийшла перша хвиля похолодання, яка буде супроводжуватися дощами. Нічна температура в північних областях становитиме 4-7 градусів тепла.

З 21 вересня очікується короткочасне потепління на 4 градуси, і вже з 25 числа українців очікує друга хвиля похолодання. Температура вночі становитиме +3-4 градуси, а вдень прогріється до +13. 28-29 вересня пройдуть дощі.

На півдні буде тепліше, там температура вдень становитиме +21-22 градуси.

Жовтень

Перші десть днів другого місяця осені будуть продовжувати радувати жителів південних областей України теплою погодою, температура коливатиметься в межах +21-23 градуси. З 4 по 6 число очікуються дощі.

За цим очікується різке зниження температури до +9 вночі і + 13-15 градусів вдень. З 13 жовтня знову потеплішає до +18 градусів.

Осінь в Україні

З 20 числа температура буде знижуватися, а вже з 23 жовтня стовпчики термометра вночі опустяться до + 1-3 градусів, а вдень піднімуться до +15.

У північних областях також очікується похолодання, і температура буде нижче від південних на 3-4 градуси. Перші легкі заморозки в Києві прогнозуються вже 14 жовтня, більш серйозних слід чекати в 23-25 числах.

Листопад

Перший чотири дні місяця будуть досить теплими, температура прогріється до +14 градусів, але вже з 5 листопада настане суттєве похолодання – до 6-9 градусів.

З 12 по 20 листопада очікується, що нічна температура подолає нульовий поріг і опуститься до 5-6 градусів морозу. З 22 числа і до кінця місяця, українців знову чекає потепління – до + 5-6 градусів вдень.

За прогнозами синоптика, зима в Україну прийде не раніше середини грудня.

Збільшується кількість небезпечних погодних явищ

Причиною цього є істотне зростання температури повітря та зміна клімату в Україні, пояснила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології УкрГМІ Віра Балабух.

гроза

"У нас росте інтенсивність злив, в цьому році траплялося таке, коли за кілька годин випадало більше 100 мм опадів, уявіть, це більше 100 літрів на м/кв. Зростає інтенсивність гроз, шквалів, граду. Все частіше починають виникати смерчі. Крім того , збільшується тривалість теплого періоду, відповідно, всі ці явища починаються раніше і тривають значно довше ", – розповіла вона.

смерч

Але не дивлячись на посилення небезпечних погодних явищ, осінь в Україні обіцяє бути теплою і сухою. Температура буде в середньому вище на 1 градус у порівнянні з таким же періодом на початку 21 століття. Аномально тепло може бути на заході України.

Але це не виключає можливих заходів арктичного повітря і різких знижень температури, хоч і коротких.

"Зараз ми спостерігаємо досить інтенсивне заходження холоду, коли нічні температури можуть знизитися до +4-5 градусів, а вдень стає набагато тепліше. Але так як погода супроводжується сильним вітром, від цього наше відчуття добової температури змінюється. Пориви вітру в 2 м/с дає нам відчуття зниження температури на 1 градус. Якщо синоптики прогнозують 18 м/с, то за вашими відчуттями температура повітря буде на 9 градусів нижче наявної", – сказала метеоролог.

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