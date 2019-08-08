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Смерч із літаючих мурах: на Запоріжжі зняли незвичайне явище. Відео

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В полях і лісосмугах під Мелітополем Запорізької області люди помітили смерчі з літаючих мурах.

Відео незвичайної події опублікував портал РІА Мелітополь (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). На навалу літаючих мурах скаржаться і жителі міських околиць.

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смерч з літаючих мурах

смерч з літаючих мурах

канал РИА Мелитополь на YouTube

У той же час ніяких загроз немає і літаючі мурахи для людей не є небезпечними, пише видання.

Так, ентомологи впевнені, що комахи розмножуються завдяки спекотній і вологій погоді, а сам феномен "літаючих мурах" спостерігається щорічно, як правило в липні або серпні. Це шлюбний період, який триває кілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня Одесу накрили два потужні смерчі.

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Місце
Україна Мелітополь
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