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28 січня • оновлено в 18:39
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Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

1.1т
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Компанія Smart Maritime Group (Херсон, SMG) провела церемонію спуску третього насиченого корпусу танкера-хімовоза для голландської компанії VEKA Shipbuilding WT BV

У заході, який відбувся на майданчику Херсонській верфі у вівторок 28 січня, взяли участь городяни, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, мер Херсона Володимир Миколаєнко, представник компанії-замовника Хайг Спаргарен (Huig Spaargaren), повідомляє khersonline.net.

Почесна місія бути хрещеною матір'ю судна дісталася головному бухгалтеру СМГ Ользі Лобунченко. Вона, разом з директором з маркетингу Юрієм Корнієнко, розбила символічну пляшку ігристого вина об борт "SYNERGY".

Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

khersonline.net

Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

khersonline.net

"Сьогодні ми спустили третій корпус, але Смарт Мерітайм Груп працює над будівництвом четвертого аналогічного танкера-хімовоза. Буквально вчора в Херсоні побував судновласник, висловив задоволеність побаченим і з упевненістю заявив про плани на будівництво п'ятого корпусу. Клієнт прийняв роботу без зауважень, і я можу підтвердити його думку: судно побудовано дуже професійно. Зараз в Європі спостерігається бум в суднобудуванні, тому ми сподіваємося на подальшу співпрацю з СМГ і не тільки в даному проекті", – заявив представник до мпаніі VEKA Хайг Спаргарен.

"Якщо Україна хоче розвивати суднобудування, як одну з базових галузей, то воно, безумовно, вимагає особливої уваги з боку держави. Однією з ключових проблем галузі сьогодні залишається залучення доступного фінансового ресурсу для реалізації подібного роду довгострокових проектів. Ми сподіваємося, що в доступному для огляду майбутньому ситуація зміниться. Проте, успішне виконання даного контракту є черговим підтвердженням того, що наші верфі готові надавати послуги по виробництву продукції суднобудування та судноремонту на найвищому професійному рівні", – зазначив Генеральний директор Smart Maritime Group Дмитро Красніков.

Відзначимо, що танкер-хімовоз "SYNERGY" побудований на Херсонській верфі за голландським проектом CAVALLI. Дедвейт судна становить 5320 тонн. Довжина – 110 м, ширина – 13,5 м, висота борту – 6,6 м. Танкер призначений для перевезення нафтопродуктів і хімічних вантажів на внутрішніх водних маршрутах Європи.

Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

khersonline.net

Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

khersonline.net

В рамках контракту виготовлений корпус судна, проведено монтаж загальносуднових систем трубопроводів, монтаж палубного насичення, а також виконана забарвлення корпусу.

Замовлення виконано з випередженням контрактних термінів за 8 місяців. Вартість контракту складає 2,5 млн євро. При виготовленні судна використано 1200 тонн високоякісної суднобудівної сталі, виготовленої переважно на комбінатах ММК і "Азовсталь" компанії Метінвест.

Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

khersonline.net

Смарт Мерітайм Груп – найбільша суднобудівна компанія України, яка об'єднує суднобудівні активи Смарт-Холдингу: Миколаївську і Херсонську верфі. Виробничі потужності СМГ дозволяють будувати середньотонажні повнокомплектні судна і виконувати складні судноремонтні роботи. Замовниками верфей виступають компанії з Нідерландів, Норвегії, Великобританії та інших країн світу.

Компанія VEKA Shipbuilding BV входить до складу суднобудівної групи VEKA Group зі штаб-квартирою в Веркендаме (Нідерланди). Група заснована в 1988 році. Компанія спеціалізується на будівництві і обслуговуванні суден внутрішнього судноплавства. У референс-листі компанії двокорпусні хімічні та бункерні танкери, LPG-танкери; контейнеровози, пасажирські та інші типи суден. VEKA управляє чотирма верфями в Нідерландах: в Леммер, Хусдене, Роттердамі та Веркендаме, а також верфями в Східній Європі і, частково, в Азії.

Історія успішних партнерських відносин СМГ з VEKA Group налічує більше 10 років. За цей час для компанії побудовані 11 корпусів танкерів.

Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

khersonline.net

Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

khersonline.net

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
Редкая положительная новость про Украину. Тут нечего добавить.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У Кремля истерика. Если уж рыболовные траулеры в боевые корабли переделали, то танкер в целый авианосец можно превратить.
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