Smart Maritime Group спустила на воду третій танкер для нідерландської VEKA Shipbuilding

Компанія Smart Maritime Group (Херсон, SMG) провела церемонію спуску третього насиченого корпусу танкера-хімовоза для голландської компанії VEKA Shipbuilding WT BV

У заході, який відбувся на майданчику Херсонській верфі у вівторок 28 січня, взяли участь городяни, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, мер Херсона Володимир Миколаєнко, представник компанії-замовника Хайг Спаргарен (Huig Spaargaren), повідомляє khersonline.net.

Почесна місія бути хрещеною матір'ю судна дісталася головному бухгалтеру СМГ Ользі Лобунченко. Вона, разом з директором з маркетингу Юрієм Корнієнко, розбила символічну пляшку ігристого вина об борт "SYNERGY".

khersonline.net

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"Сьогодні ми спустили третій корпус, але Смарт Мерітайм Груп працює над будівництвом четвертого аналогічного танкера-хімовоза. Буквально вчора в Херсоні побував судновласник, висловив задоволеність побаченим і з упевненістю заявив про плани на будівництво п'ятого корпусу. Клієнт прийняв роботу без зауважень, і я можу підтвердити його думку: судно побудовано дуже професійно. Зараз в Європі спостерігається бум в суднобудуванні, тому ми сподіваємося на подальшу співпрацю з СМГ і не тільки в даному проекті", – заявив представник до мпаніі VEKA Хайг Спаргарен.

"Якщо Україна хоче розвивати суднобудування, як одну з базових галузей, то воно, безумовно, вимагає особливої уваги з боку держави. Однією з ключових проблем галузі сьогодні залишається залучення доступного фінансового ресурсу для реалізації подібного роду довгострокових проектів. Ми сподіваємося, що в доступному для огляду майбутньому ситуація зміниться. Проте, успішне виконання даного контракту є черговим підтвердженням того, що наші верфі готові надавати послуги по виробництву продукції суднобудування та судноремонту на найвищому професійному рівні", – зазначив Генеральний директор Smart Maritime Group Дмитро Красніков.

Відзначимо, що танкер-хімовоз "SYNERGY" побудований на Херсонській верфі за голландським проектом CAVALLI. Дедвейт судна становить 5320 тонн. Довжина – 110 м, ширина – 13,5 м, висота борту – 6,6 м. Танкер призначений для перевезення нафтопродуктів і хімічних вантажів на внутрішніх водних маршрутах Європи.

khersonline.net

khersonline.net

В рамках контракту виготовлений корпус судна, проведено монтаж загальносуднових систем трубопроводів, монтаж палубного насичення, а також виконана забарвлення корпусу.

Замовлення виконано з випередженням контрактних термінів за 8 місяців. Вартість контракту складає 2,5 млн євро. При виготовленні судна використано 1200 тонн високоякісної суднобудівної сталі, виготовленої переважно на комбінатах ММК і "Азовсталь" компанії Метінвест.

khersonline.net

Смарт Мерітайм Груп – найбільша суднобудівна компанія України, яка об'єднує суднобудівні активи Смарт-Холдингу: Миколаївську і Херсонську верфі. Виробничі потужності СМГ дозволяють будувати середньотонажні повнокомплектні судна і виконувати складні судноремонтні роботи. Замовниками верфей виступають компанії з Нідерландів, Норвегії, Великобританії та інших країн світу.

Компанія VEKA Shipbuilding BV входить до складу суднобудівної групи VEKA Group зі штаб-квартирою в Веркендаме (Нідерланди). Група заснована в 1988 році. Компанія спеціалізується на будівництві і обслуговуванні суден внутрішнього судноплавства. У референс-листі компанії двокорпусні хімічні та бункерні танкери, LPG-танкери; контейнеровози, пасажирські та інші типи суден. VEKA управляє чотирма верфями в Нідерландах: в Леммер, Хусдене, Роттердамі та Веркендаме, а також верфями в Східній Європі і, частково, в Азії.

Історія успішних партнерських відносин СМГ з VEKA Group налічує більше 10 років. За цей час для компанії побудовані 11 корпусів танкерів.

khersonline.net

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