Смак пива може змінитися через глобальне потепління – дослідження

Марина Погорілко Суспільство 01:42, 23.08.2020

Глобальне потепління може вплинути на вирощування хмелю, що зі свого боку змінить смак пива.

Про це у своєму дослідженні повідомила доцентка Університету Північної Кароліни Колін Догерті, йдеться на NC State University. Пояснюється, що на кінцевий смак пива впливають хімічні сполуки різних сортів хмелю, які залежать від погодних умов та ґрунту, на якому він росте.

Зазначається, що одним із важливих моментів глобального потепління є те, що теплішим стає не тільки день, а й ніч, коли хміль та інші рослини виробляють спеціальні хімікати, що допомагають боротися з бактеріями та іншими загрозами. Потепління зробить рослини вразливішими до шкідників.

Крім того, як ідеться в дослідженні, звичний цикл розвитку рослин буде порушено, внаслідок чого зменшиться їх урожайність, а отже підвищиться кінцева ціна пива.

Доцентка нагадала, що оскільки хміль використовується у медичних препаратах, глобальне потепління вплине і на них – через зміни в виробництві хімічних сполук хміль може втрачати свої антибактеріальні, протигрибкові та противірусні властивості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ООН спрогнозували, що внаслідок глобального потепління на Землі можуть зникнути п'ять звичних продуктів. За словами вчених, незабаром люди можуть не знайти в супермаркетах від картоплі і бананів до морепродуктів і оливкового масла.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні без досвіду роботи готові брати на зарплату до 25 тисяч: названо вакансії

У Білорусі знайшли мертвим зниклого демонстранта

Лукашенко заявив, що фото побитих протестувальників – постановка

Діти повинні носити маски нарівні з дорослими: ВООЗ дала нові рекомендації

У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився: влада заявляла, що він міцний