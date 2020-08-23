Смак пива може змінитися через глобальне потепління – дослідження

Глобальне потепління може вплинути на вирощування хмелю, що зі свого боку змінить смак пива.

Про це у своєму дослідженні повідомила доцентка Університету Північної Кароліни Колін Догерті, йдеться на NC State University. Пояснюється, що на кінцевий смак пива впливають хімічні сполуки різних сортів хмелю, які залежать від погодних умов та ґрунту, на якому він росте.

Зазначається, що одним із важливих моментів глобального потепління є те, що теплішим стає не тільки день, а й ніч, коли хміль та інші рослини виробляють спеціальні хімікати, що допомагають боротися з бактеріями та іншими загрозами. Потепління зробить рослини вразливішими до шкідників.

Крім того, як ідеться в дослідженні, звичний цикл розвитку рослин буде порушено, внаслідок чого зменшиться їх урожайність, а отже підвищиться кінцева ціна пива.

Доцентка нагадала, що оскільки хміль використовується у медичних препаратах, глобальне потепління вплине і на них – через зміни в виробництві хімічних сполук хміль може втрачати свої антибактеріальні, протигрибкові та противірусні властивості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ООН спрогнозували, що внаслідок глобального потепління на Землі можуть зникнути п'ять звичних продуктів. За словами вчених, незабаром люди можуть не знайти в супермаркетах від картоплі і бананів до морепродуктів і оливкового масла.

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