"Слузі" поскаржилися на СБУ: або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш

Народному депутату від "Слуги народу" Сергію Литвиненку поскаржилися на тиск з боку Служби безпеки України.

Скріншот відповідного повідомлення оприлюднило видання Цензор.НЕТ. На зображенні видно, що його автором є абонент з ніком "БодяЛьвНалого".

"...на нього тиснуло СБУ, щоб він не чіпав їхніх людей, пропускав вантажі без огляду. І оскільки займався цим безпосередньо перший заступник Баканова (голова СБУ Іван Баканов, – ред.), то шансів мирно вирішити це не було: або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш", – написав абонент Литвиненку.

Відомо, що в Баканова є два перші заступники:

Василь Малюк – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю;

Руслан Баранецький – керівник Антитерористичного центру.

Про тиск з боку СБУ на останніх місцевих виборах також повідомляла партія "Європейська солідарність". Вона зверталася до Баканова з вимогою провести розслідування щодо листа з проханням повідомити про кандидатів від партії, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Він розповів, що політсила отримала лист на ім'я лідера партії Петра Порошенка підписаний т.в.о начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях паном Русіновим. У ньому служба просила надати перелік кандидатів від "ЄС" в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що велике дніпровське підприємство стало фігурантом кримінального провадження після рапорту співробітника СБУ й експертного висновку, який згодом було визнано незаконним.

До того ж його ініціатором виступила компанія, яку пов'язують зі спецслужбою і яка сама проходить у декількох справах.

Помилка?"переписки" - помилкове слово, виправлення: переписування, переписання, листування, кореспонденція.переписуванняпереписаннялистуваннякореспонденціяTurn off rule everywhereIgnore in this textLanguageToolBasic