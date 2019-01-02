''Служити українцям!'' Епіфаній зробив заяву про Московський патріархат

Незалежна ПЦУ готова прийняти всіх православних, які виявлять бажання служити Богу і українському народові.

З такою заявою виступив глава єдиної церкви, митрополит Епіфаній у своєму Twitter, підкресливши, що на об'єднавчому Соборі, який відбувся 15 грудня в Києві, було закладено основу для відновлення єдності українського православ'я.

"Двері нашої церкви відкриті для всіх православних України, які бажають разом в єдиній помісній церкві служити Богу таукраїнському народу", — написав Епіфаній.

Митрополит Епіфаній

15 грудня 2018 р у Святій Софії Київській состоялся Об'єднавчій Собор, Яким покладаючи основу для Відновлення єдності українського православ'я. Двері Нашої Церкви відкриті для всіх православних України, хто бажає разом у єдіній Помісній Церкві служити Богові та Українському народові. - Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 2 січня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, у Московському патріархаті різко відреагували на результати Собору і заявили, що канонічне значення його проведення, як і результати, "дорівнюють нулю".

При цьому глава МП Онуфрій по завершенню Собору втратив титул митрополита Київського і всієї України.

Напередодні Константинопольський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.