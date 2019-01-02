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''Служити українцям!'' Епіфаній зробив заяву про Московський патріархат

5.7тЧитати матеріал російською

Незалежна ПЦУ готова прийняти всіх православних, які виявлять бажання служити Богу і українському народові.

З такою заявою виступив глава єдиної церкви, митрополит Епіфаній у своєму Twitter, підкресливши, що на об'єднавчому Соборі, який відбувся 15 грудня в Києві, було закладено основу для відновлення єдності українського православ'я.

"Двері нашої церкви відкриті для всіх православних України, які бажають разом в єдиній помісній церкві служити Богу таукраїнському народу", — написав Епіфаній.

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Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Як писав OBOZREVATEL, у Московському патріархаті різко відреагували на результати Собору і заявили, що канонічне значення його проведення, як і результати, "дорівнюють нулю".

При цьому глава МП Онуфрій по завершенню Собору втратив титул митрополита Київського і всієї України.

Напередодні Константинопольський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
И чо, пойдут к раскольнику? Ведь это прямая дорога в ад...
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Livesey David
Livesey David
Говорил бы уже правду - служить Пеце, зачем бога и народ приплетать.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хмелел Петро, слеза катилась По вышиванке на штаны, А на груди его светилась Медаль «ЗА ВЗЯТИЕ ВЗАЙМЫ!» Ещё два ордена безвиза Теснились рядом на груди, И мелочь всякая — «За кризис», Значок — «Ну, Путин, погоди!»
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