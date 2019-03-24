"Слухайте людей з автоматами!" Корчинський виступив за військову диктатуру в Україні

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що виняткове право голосу в Україні повинні мати тільки військові.

Він висловив переконання, що більшість решти населення так чи інакше є дезертирами. Свою категоричну позицію націоналіст озвучив в ефірі телеканалу InterVizor (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, він порадив країні брати приклад із запорізького війська, яке саме обирало собі гетьмана. Корчинський підкреслив, що якби в ті часи право голосу мали посполиті, вони б обирали тільки своїх шинкарів.

Дмитро Корчинський "Хвиля"

"Ті люди, які воюють, ті люди і керують. Ті люди обирають стратегічні шляхи. У нас зараз не так. У нас же більшість населення — дезертири. Вони не пішли в армію за призовом, вони не пішли добровольцями, вони не допомагають війні, вони не ведуть війну з внутрішнім ворогом. Це дезертири. І ці дезертири обирають верховного головнокомандувача для війська. А не пішли б вони на фіг всі?" — обурився він.

"Безсумнівно, обирати повинна армія. Збройні сили повинні ставити тут керівників усіх, починаючи від голови сільради і закінчуючи президентом. А всім іншим треба просто втертися і слухати те, що їм кажуть люди з автоматами. Тому що по-іншому тут нічого хорошого не буде", — підсумував Корчинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер "Братства" заявив, що практично всі жителі тимчасово окупованого Донбасу є зрадниками України і посіпаками загарбників. Він зазначив, що не вважав би їх такими, якби вони вели підпільну боротьбу з агресором або виїхали з непідконтрольних територій.

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