"Слугу народу" засікли під час сну в Раді: законопроєкт про гральний бізнес не слухав. Фото

Суспільство 15:57, 2.07.2020 Оновлено: 16:56, 2.07.2020

Народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха заснув під час засідання Верховної Ради в четвер, 2 липня.

Про це повідомило видання ZAXID.NET. Обранець зі Львівщини проспав більш як годину під час обговорення законопроєкту про азартні ігри.

Коли у Верховній Раді розпочався розгляд у другому читанні проєкту закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", орієнтовно о 10:00 Орест Саламаха покинув своє місце й пересів у крісло за колонами в сесійній залі.

За інформацією видання, там нардеп заснув і проспав щонайменше годину. Після пробудження він повернувся на своє депутатське місце.

29-річний Орест Саламаха пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на мажоритарному окрузі №121 (Борислав, Дрогобич, Трускавець і Дрогобицький район).

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат від фракції "Слуги народу" Ігор Василів заснув під час засідання в сесійній залі Верховної Ради. Пізніше він пояснив, що не спав, а нудьгував.

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