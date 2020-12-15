"Слугу народу" Семінського зловили в Раді за підбором елітного авто

Під час засідання Верховної Ради 15 грудня народній депутат від "Слуги народу" Олег Семінський вивчав особливості нових автомобілів елітних марок.

Про це повідомив Цензор.НЕТ. Діяльність нардепа на робочому місці потрапила в об'єктив фотографа.

На знімках видно, що заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглядав картинки з інтер'єром та екстер'єром автомобілів Mercedes на смартфоні.

На екрані ноутбука, який стояв поруч на столі, була відкрита сторінка з інформацією про товарну стратегію автомобілів марки Lexus.

Можливо, нардеп задумався про придбання нового авто і вибирав між двома елітними брендами.

Семінський був обраний народним депутатом по 205-му округу в Чернігівській області.

На ноутбуці Семінський розглядав Lexus Цензор.нет

На смартфоні депутат вивчав Mercedes Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, одружений народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський під час засідання Верховної Ради листувався, ймовірно, зі своєю коханкою – помічницею Катериною Демченко.

Ще раніше позафракційний нардеп Антон Поляков звинуватив Семінського в тому, що той нібито пробив шини двох автомобілів в Чернігові.