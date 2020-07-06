"Слуги" запропонували підвищити оклад співробітників Нацради з телебачення і радіомовлення до понад 150 тис. грн

Оклад співробітників Нацради з телебачення і радіомовлення можуть підвищити. Medium

У доопрацьованому законопроєкті "Про медіа" пропонується підвищити розмір окладу членів Нацради з телебачення і радіомовлення України до 75 прожиткових мінімумів (158,85 тис. гривень).

Із такою пропозицією виступили вісім нардепів від "Слуги народу". Текст документа був зареєстрований у парламенті 2 липня й опублікований на сайті ВР.

Водночас у пояснювальній записці зазначено, що реалізація нових норм не потребує додаткових витрат із державного та місцевих бюджетів.

У законопроєкті оклад встановлений у розмірі 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на 1 січня поточного року).

Якщо виходити з нинішнього розміру прожиткового мінімуму в 2102 тис. гривень, то оклад становитиме 157,65 тис. гривень. Уже з 1 січня 2021 року він складатиме мінімум 158,85 тис. (із 1 липня прожитковий мінімум підвищений до 2118 гривень).

Оклад голови Нацради пропонується встановити з коефіцієнтом 1,3 до окладу члена Нацради, а оклад відповідального секретаря – з коефіцієнтом 1,2.

Зараз оклад глави Нацради становить 21,25 розмірів мінімальної заробітної плати (близько 100 тис. гривень). У разі ухвалення закону, він складе 97,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (понад 220 тис. гривень).

Також розширюється склад патронатної служби Нацради. Тепер кожен член Нацради може відправляти туди помічника-консультанта, з окладом в 1/4 від окладу члена ради.

Авторами законопроєкту є депутати Верховної Ради Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлизавета Богуцька, Тетяна Рябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентський комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт №2693 "Про медіа" як доопрацьований до першого читання.

Раніше деякі журналісти, блогери та представники засобів масової інформації звернулися до влади із заявою проти законопроєкту.