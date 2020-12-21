"Слуги" захотіли скасувати штрафи за російську мову в сфері обслуговування

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський разом із 27 однопартійцями внесли до Верховної Ради законопроєкт, у якому запропонували скасувати штрафи за недотримання мовного законодавства.

Про свою ініціативу Бужанський повідомив у Telegram. Документ зареєстровано в парламенті під №4528.

Крім Бужанського, у співавторах зазначені Олександр Дубинський, Данило Гетманцев, Олександр Качура, Євген Брагар і інші.

Нардеп заявив, що давно хотів подати свій законопроєкт, але побоювався народних протестів перед затвердженням бюджету.

"Друзі, із 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з якою вся сфера обслуговування, увесь бізнес повинен працювати державною мовою, інакше – штраф. Немаленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов'язаний лише платити податки й нічого більше, інше регулює ринок", – написав Бужанський.

Він зазначив, що нічого не хоче міняти в чинному законі, оскільки "він весь кривий". Тому він запропонував у своїй законодавчій ініціативі просто скасувати штрафи. Нардеп це мотивував тим, що працівники сфери послуг мають право надавати їх тією мовою, якою хочуть.

"Не потрібно розповідати перукарям, якою мовою їм стригти, і шиномонтажникам, якою мовою міняти колесо. Вони заплатили податки й більше нічим нікому не зобов'язані, крім своїх сімей", – написав Бужанський.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року Бужанський вніс до Ради законопроєкт про скасування закону про державну мову, ухвалений у 2019 році.

"Слуги" подали до Ради законопроєкт №4528 Telegram Бужанського

Бужанський хоче скасувати штрафи за відмову обслуговувати українською Telegram Бужанського

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада не стала розглядати "мовний" законопроєкт №2362 від нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського. Він пропонував скасувати норму про 80% навчання в школах українською мовою.