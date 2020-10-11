"Слуги народу" зробили на рекламному борді дві помилки в слові. Фотофакт

У Житомирі на білбордах, які рекламують кандидатку в місцеві депутати від партії "Слуга народу", виявили дві граматичні помилки.

Фотографія білборда розійшлася по соцмережах. Вона викликала жваву дискусію у користувачів.

У політичній рекламі Тетяни Руденької замість слова "освічені" написано "освіДченНі".

Користувачі в соцмережах висміяли неграмотність авторів реклами і пожартували над самою кандидаткою, оскільки помилки змінили значення слова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео з моментом виправлення помилки на передвиборному борді представників партії "Слуга народу" на Закарпатті. На ньому зображено, як чоловік піднімається сходами до плакату і наклеює на нього фрагмент з коми, якої не вистачало в слогані