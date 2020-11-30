"Слуги народу" заговорили про "інтелектуальний" локдаун: як відреагували українці

Українців розсмішила ідея влади запровадити у країні так званий інтелектуальний локдаун, який нібито має бути скоректований до реалій ситуації із коронавірусом у кожному регіоні.

Думками вони поділилися під матеріалом щодо такої пропозиції від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на сторінці OBOZREVATEL у Facebook. Пост зібрав до двохсот лайків і понад соню коментарів.

У них підписники зазначили, що слова політика щодо "інтелектуального" локдауну зовсім незрозумілі й нелогічні.

"Адаптивний, інтелектуальний, де вони ці слова беруть. Чому неможна речі називати своїми іменами", "У країні інтелектуальний локдаун триває з весни 19 року", "Їм усім терміново потрібно зробити вакцинацію для мозку, у них же епідемія… З кожним днем ми втрачаємо хід їхньої думки, не ясно, що вони мають на увазі", "Набрався розумних слів, інтелектуальний, це якось, дурням закон не писаний. Де транспортні обмеження і де інтелект", "А хто там у них головний по "інтелекту"? Боюсь запитати...", "Арахамія і інтелектуальний локдаун – це як, мавпа і граната", "Я можу багато назв придумати, психологічний, соціальний, сексуальний, заспокійливий, трудової та багато інших, толку", "З огляду на те, що локдаун – це ізоляція, то, схоже, Арахамія вже давно в "інтелектуальному" локдауні, це ж треба зморозити таку нісенітницю", "Думаю, що для цього потрібно володіти інтелектом", "Не треба винаходити велосипед!", "Інтелектуальний локдаун – тобто влада розумово обмежених хоче ізолювати мислячих?", "Це як – тільки для інтелектуалів?" – посміялися зі слів "слуги" користувачі мережі.

Скриншот посту Facebook OBOZREVATEL

Також люди висловили переконання, що для дієвого стримування поширення COVID-19 в Україні варто або вводити насправді жорсткий карантин, або жодного. Інші додали, мовляв, найбільш "інтелектуальним" буде локдаун для хворих на коронавірус.

Українці посміялися з ідеї введення "інтелектуального" локдауну в країні Facebook OBOZREVATEL

"Для цього потрібно припинити пі**ити гроші з "коронавірусного" фонду, ухвалити закон про загальне тестування, закупити тести і швидко протестувати і зареєструвати всіх, кого вдасться зловити (в школах, ВНЗ, заводах-пароплавах, магазинах, ресторанах, транспорті, просто на вулиці), далі здорових відправити на роботу, хворих посадити на самоізоляцію з додатком "Дій вдома" з величезними штрафами за порушення", – поділився думкою Дмитро Полинський.

Українці вважають, що слова Арахамії про "інтелектуальний" локдаун – нелогічні Facebook OBOZREVATEL

Коментарі українців щодо озвученої Арахамією ідеї Facebook OBOZREVATEL

Реакція українців на слова Арахамії Facebook OBOZREVATEL

Реакція українців на ідею "слуги" Facebook OBOZREVATEL

Коментарі українців Facebook OBOZREVATEL

Реакція користувачів Facebook Facebook OBOZREVATEL

Реакція користувачів мережі Facebook OBOZREVATEL

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