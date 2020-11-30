"Слуги народу" заговорили про "інтелектуальний" локдаун: як відреагували українці

Українців розсмішила ідея влади запровадити у країні так званий інтелектуальний локдаун, який нібито має бути скоректований до реалій ситуації із коронавірусом у кожному регіоні.

Думками вони поділилися під матеріалом щодо такої пропозиції від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на сторінці OBOZREVATEL у Facebook. Пост зібрав до двохсот лайків і понад соню коментарів.

У них підписники зазначили, що слова політика щодо "інтелектуального" локдауну зовсім незрозумілі й нелогічні.

"Адаптивний, інтелектуальний, де вони ці слова беруть. Чому неможна речі називати своїми іменами", "У країні інтелектуальний локдаун триває з весни 19 року", "Їм усім терміново потрібно зробити вакцинацію для мозку, у них же епідемія… З кожним днем ми втрачаємо хід їхньої думки, не ясно, що вони мають на увазі", "Набрався розумних слів, інтелектуальний, це якось, дурням закон не писаний. Де транспортні обмеження і де інтелект", "А хто там у них головний по "інтелекту"? Боюсь запитати...", "Арахамія і інтелектуальний локдаун – це як, мавпа і граната", "Я можу багато назв придумати, психологічний, соціальний, сексуальний, заспокійливий, трудової та багато інших, толку", "З огляду на те, що локдаун – це ізоляція, то, схоже, Арахамія вже давно в "інтелектуальному" локдауні, це ж треба зморозити таку нісенітницю", "Думаю, що для цього потрібно володіти інтелектом", "Не треба винаходити велосипед!", "Інтелектуальний локдаун – тобто влада розумово обмежених хоче ізолювати мислячих?", "Це як – тільки для інтелектуалів?" – посміялися зі слів "слуги" користувачі мережі.

Також люди висловили переконання, що для дієвого стримування поширення COVID-19 в Україні варто або вводити насправді жорсткий карантин, або жодного. Інші додали, мовляв, найбільш "інтелектуальним" буде локдаун для хворих на коронавірус.

"Для цього потрібно припинити пі**ити гроші з "коронавірусного" фонду, ухвалити закон про загальне тестування, закупити тести і швидко протестувати і зареєструвати всіх, кого вдасться зловити (в школах, ВНЗ, заводах-пароплавах, магазинах, ресторанах, транспорті, просто на вулиці), далі здорових відправити на роботу, хворих посадити на самоізоляцію з додатком "Дій вдома" з величезними штрафами за порушення", – поділився думкою Дмитро Полинський.

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