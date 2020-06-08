До Верховної Ради України внесли законопроєкт, який передбачає "відшкодування за біль і жаль".

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту. Проєкт закону №3605 під назвою "Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль" було зареєстровано 5 червня.

Ініціаторами стали 14 депутатів. Більшість із них – члени фракції "Слуга народу", ще один – член депутатської групи "Довіра". Це Галина Третьякова, Сергій Гривко, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Анатолій Остапенко, Михайло Ананченко, Дмитро Любота, Михайло Лаба, Олена Копанчук, Микола Бабенко, Олексій Кузнєцов, Олександр Качура, Павло Халімон, Данило Гетманцев.

"Слуги народу" внесли у Раду законопроєкт про "відшкодування за біль і жаль". Ілюстрація

Станом на 8 червня законопроєкт було передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Текст документа – відсутній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні немає законодавства, яке регулює інститут першої леді, і він хоче це змінити.