"Слуги народу" внесли у Раду законопроєкт про "відшкодування за біль і жаль"

Яра Дорош Суспільство 22:35, 8.06.2020 Оновлено: 22:35, 8.06.2020

До Верховної Ради України внесли законопроєкт, який передбачає "відшкодування за біль і жаль".

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту. Проєкт закону №3605 під назвою "Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль" було зареєстровано 5 червня.

Ініціаторами стали 14 депутатів. Більшість із них – члени фракції "Слуга народу", ще один – член депутатської групи "Довіра". Це Галина Третьякова, Сергій Гривко, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Анатолій Остапенко, Михайло Ананченко, Дмитро Любота, Михайло Лаба, Олена Копанчук, Микола Бабенко, Олексій Кузнєцов, Олександр Качура, Павло Халімон, Данило Гетманцев.

"Слуги народу" внесли у Раду законопроєкт про "відшкодування за біль і жаль". Ілюстрація

Станом на 8 червня законопроєкт було передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Текст документа – відсутній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні немає законодавства, яке регулює інститут першої леді, і він хоче це змінити.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Раді запропонували перейменувати проспект Бандери в Києві

Погрожував копам і батькам: в Одесі ВАЗ збив на переході 4 дітей

Коронавірусом в Україні заразилися понад 27 тисяч: статистика на 8 червня

Канал у Керчі стрімко міліє: в Криму заявили про загрозу судноплавству

На Донбасі відбулися важкі бої: поранено трьох бійців ЗСУ