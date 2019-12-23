"Слуги народу" про корпоратив: їжу з'їли швидко, пили вино і коньяк

Депутати від "Слуги народу" розповіли про недостатню кількість частувань під час новорічного корпоративу партії, який пройшов 20 грудня в одному з найдорожчих ресторанів Києва СНІ на території міжнародного конференц-центру "Парковий".
Деякі з них навіть зізналися, що майже нічого не їли. Зокрема, про це на своїй сторінці у Facebook написала депутатка, скандальна блогерка з Криму Ліза Богуцька.
"Що ми їли? Я взагалі нічого. Та й не в їдальню ми прийшли, щоб їсти. Були легкі фуршетні закуски. Це ж не весілля, врешті-решт", – зазначила вона.
"Слуги народу" розповіли про їжу на корпоративі
На те, що годували на корпоративі "слуг" скромно вказав і нардеп Жан Беленюк у коментарі "НВ". За його словами, там був фуршет, салати і гаряче. Однак на їхньому столику їжа закінчилася швидко, тому вони не соромилися пригощатися і з сусідніх.
Facebook Лізи Богуцької
Цікаво, що того ж вечора в мережі поширилася інформація, нібито "слугам" наливали коньяк, одна пляшка якого коштує 35 тисяч гривень. У фракції цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Водночас більшість сумніваються, що там взагалі міг бути такий дорогий алкоголь.
Facebook Олени Мошенець
"Пили хто сік, хто вино, хто коньяк. Не досліджувала. Я пила 50 г білого вина, які розтягла на 2 години. Ну і морс журавлинний", – зі свого боку додала Богуцька.
Facebook Лізи Богуцької
Facebook Анни Пуртової
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Новорічна вечірка "Слуги народу" пройшла в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – CHI, який розташований на третьому поверсі КВЦ "Парковий", де "слуги" збираються на з'їзди.
На вечірку планували витратити близько 1 мільйона гривень. Фінансувати всю "тусовку" нібито повинні були спонсори партії. Цей факт викликав ажіотаж в мережі.
Через гучного резонансу "слуги народу" вирішили заплатити запланований мільйон гривень з власних кишень.
У мережу виклали ціни на їжу, яку нібито подавали в ресторані під час корпоративу: салати коштували від 100 до 350 грн, гарячі страви – від 200 до 1850 грн, вартість найдорожчої пляшки віскі – близько 35 000.
На корпоративі виступив президент України Володимир Зеленський, який побажав народним обранцям "залишатися людьми".
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