"Слуги народу" про корпоратив: їжу з'їли швидко, пили вино і коньяк

Депутати від "Слуги народу" розповіли про недостатню кількість частувань під час новорічного корпоративу партії, який пройшов 20 грудня в одному з найдорожчих ресторанів Києва СНІ на території міжнародного конференц-центру "Парковий".

Деякі з них навіть зізналися, що майже нічого не їли. Зокрема, про це на своїй сторінці у Facebook написала депутатка, скандальна блогерка з Криму Ліза Богуцька.

"Що ми їли? Я взагалі нічого. Та й не в їдальню ми прийшли, щоб їсти. Були легкі фуршетні закуски. Це ж не весілля, врешті-решт", – зазначила вона.

"Слуги народу" розповіли про їжу на корпоративі

На те, що годували на корпоративі "слуг" скромно вказав і нардеп Жан Беленюк у коментарі "НВ". За його словами, там був фуршет, салати і гаряче. Однак на їхньому столику їжа закінчилася швидко, тому вони не соромилися пригощатися і з сусідніх.

Facebook Лізи Богуцької

Цікаво, що того ж вечора в мережі поширилася інформація, нібито "слугам" наливали коньяк, одна пляшка якого коштує 35 тисяч гривень. У фракції цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Водночас більшість сумніваються, що там взагалі міг бути такий дорогий алкоголь.

Facebook Олени Мошенець

"Пили хто сік, хто вино, хто коньяк. Не досліджувала. Я пила 50 г білого вина, які розтягла на 2 години. Ну і морс журавлинний", – зі свого боку додала Богуцька.

Facebook Лізи Богуцької

Facebook Анни Пуртової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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