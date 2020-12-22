"Слуги" хочуть заборонити в Україні рекламу на дорогах

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з нардепами від "Слуги народу" зареєстрували законопроект, який обмежить розміщення реклами на дорогах і вулицях.

Про свою ініціативу Стефанчук повідомив в Facebook. Він зазначив, що Україна є одним з лідерів серед країн ЄС за питомими показниками аварійності та наслідків ДТП.

Законопроект №4534 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автодорогах" зареєстрований у Верховній Раді 22 грудня. Його метою є зменшення аварійності на автомобільних дорогах.

За словами Стефанчука, різні рекламні носії відволікають увагу водіїв, заважають їм правильно оцінити ситуацію. Особливо негативно це позначається в темний час доби, коли борди та вивіски яскраво підсвічуються.

У законопроекті запропоновано заборонити розміщення рекламних носіїв:

на пішохідних доріжках та алеях;

на велосипедних доріжках;

у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;

у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;

над проїзною частиною автомобільних доріг;

на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

Статистика ДТП в Україні Facebook Стефанчук

У Раді зареєстрували законопроект про зпрете реклами на дорогах Facebook Стефанчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 1991-2019 років в Україні сталося 1 088 241 ДТП, в яких загинули 174 095 осіб. Ще 1 264 657 українців отримали серйозні травми. Таку статистику оприлюднила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.