Слуги і Донбас або д...не поїхало в турне...

Читаю в фб, що члени комітету нацбезпеки відвідали місця розведення військ в Золотому і Станиці Луганській. Колеги, у мене до вас питання, а навіщо ви нап‘ялили на себе броніки і каски? Для селфі воно може й красіво, але ж практично і політично - це анекдот. Там же розвели війська і вже не стріляють навіть снайпери, не говорячи про важку зброю. Ви ж так ставите під сумнів слова президента про розведення і безпеку цих місць.В Станиці тисячі мирних жителів щодня переходить КПВВ. Ви хоч подумали, як вони сприймають політиків з Києва в броніках... Ми бували в Станиці, Золотому і в Катеринівці десятки раз, але ніколи не виходили до людей в броніках.

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі Фейсбук Ірини Геращенко

Ви вже ВР перетворили на клоунаду, навіщо перетворювати на цирк свої виїздні засідання. Смішно і соромно.

Р. S. Броніки потрібні. Якщо ви воюєте, виконуєте бойові завдання, якщо ви у Водяному, Пісках, Широкіно. А не для селфі "миротворців".

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