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6 листопада • оновлено в 13:30
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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

"Слуги", а навіщо ви нап‘ялили на себе броніки і каски?

4.7т

Слуги і Донбас або д...не поїхало в турне...

Читаю в фб, що члени комітету нацбезпеки відвідали місця розведення військ в Золотому і Станиці Луганській. Колеги, у мене до вас питання, а навіщо ви нап‘ялили на себе броніки і каски? Для селфі воно може й красіво, але ж практично і політично - це анекдот. Там же розвели війська і вже не стріляють навіть снайпери, не говорячи про важку зброю. Ви ж так ставите під сумнів слова президента про розведення і безпеку цих місць.В Станиці тисячі мирних жителів щодня переходить КПВВ. Ви хоч подумали, як вони сприймають політиків з Києва в броніках... Ми бували в Станиці, Золотому і в Катеринівці десятки раз, але ніколи не виходили до людей в броніках.

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Фейсбук Ірини Геращенко

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Члени партії "Слуга народу" на Донбасі

Фейсбук Ірини Геращенко

Ви вже ВР перетворили на клоунаду, навіщо перетворювати на цирк свої виїздні засідання. Смішно і соромно.

Р. S. Броніки потрібні. Якщо ви воюєте, виконуєте бойові завдання, якщо ви у Водяному, Пісках, Широкіно. А не для селфі "миротворців".

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Відведення військ на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Партія Слуга народу
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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Коментарі
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ого! Так фракция "услужливых" в Раде это почти две роты...может как раз в Широкино и закинуть этих "командос"))))...стадо олигофренов))))
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Вся діяльність узеленських - суцільне шоу для лохів. Крім шоу немає нічого. І закінчиться це все сумно, насамперед для лохів. Розумні люди хоч розуміють до чого готуватись.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Для відоса поїхали, головний блазень поїхав в Нормань для відоса, ЗЕДЕБІЛИ
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Pechenyuk Oleksandr, , а ты свиноpылый уже записался в меньшинство укроинских боевых педеpacтов, или так и бегаешь от повесток?)))
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