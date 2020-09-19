''Слуга народу'' зробив пропозицію коханій на партійному з’їзді

19 вересня у Слов'янську, під час передвиборчого з'їзду "Слуги Народу" в Донецькій області, кандидат в депутати з Краматорська Володимир Алдохін зробив пропозицію руки і серця Катерині Проценко - кандидату в депутати із сусідньої Костянтинівської громади.

Про це повідомляє УНІАН.

Молоді люди познайомилися влітку під час навчання в "Школі місцевого розвитку" - тренінгового проекту для майбутніх депутатів місцевих рад від "Слуги Народу".

Стосунки розвивалися стрімко, і вже через два місяці після знайомства Володимир вирішив зробити пропозицію своїй обраниці.

"Так сталося, що під час навчання я став не тільки "Слугою Народу", а й слугою твого серця. Катюша, кохана, сьогодні я пропоную тобі свої руку і серце. Будь моєю дружиною!", - з такими словами на сцені Володимир зробив пропозицію.

Дівчина погодилась. І вже після цієї хвилюючої події зізналася, що навіть не могла подумати, що їй зроблять пропозицію саме так.

"Я повинна була виступати, розповісти про школу депутата. І тут така несподіванка, такий сюрприз. Це шок! Звичайно я сказала "Так". Ми ж любимо один одного", - розповіла Катерина.

Молоді люди розповіли, що одружаться вже після виборів, щоб не відволікатися від виборчої кампанії на підготовку весілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його політичній партії буде вигідно програти на місцевих виборах.