"Слуга народу" як експерт підтвердив, що Байден тиснув на президента задля звільнення Шокіна. Документ

Депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко у 2017 році підтвердив факт тиску Байдена на Президента України задля звільнення Віктора Шокіна.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук експерт Кирило Сазонов, опублікувавши копії документів.

За його словами, у 2017 році український підрозділ Асоціації міжнародного права за запитом адвокатського бюро, яке захищало Шокіна, підготував науково-правовий висновок про факт тиску Байдена на Президента України з метою звільнення Шокіна. У ньому експерт, а сьогодні це депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко, визнав тиск Байдена на Президента країни задля звільнення Шокіна та втручання у внутрішні справи України.

Петр Порошенко и Джо Байден Кореспондент.net

"Заяву віце-президента США Джозефа Байдена щодо необхідності звільнення з посади Генерального прокурора України Шокіна як умови надання Україні відповідної фінансової (економічної) допомоги, можна розглядати як здійснення тиску на Президента України, а відтак цей тиск можна кваліфікувати як акт втручання у внутрішні справи України з боку іноземної держави, що є порушенням одного з принципів міжнародного права", – йдеться в опублікованому документі.

"Як дивовижно тасується колода. Цікаво, що скаже Мережко сьогодні щодо свого висновку дворічної давності? Думаю, як юрист-професіонал він від нього не відмовиться", – підсумував Сазонов.

Як повідомлялося раніше, 28 жовтня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав державне бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в заяві екс-генпрокурора Віктора Шокіна щодо незаконного збору та передачі його особистих даних співробітниками Національного антикорупційного бюро.

16 жовтня ГБР зареєструвало заяву Шокіна про розголошення співробітниками НАБУ даних, що становлять таємницю досудового розслідування, а також злив персональних даних Шокіна співробітникам посольства США в Україні.

На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передала її посольству США. Даний "злив", на думку екс-генпрокурора, був здійснений для тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена.

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