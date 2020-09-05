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"Слуга народу" Шевчик розповів, як його син збив дитину в Кривому Розі

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
1,1 т.
Шевчик розкрив подробиці ДТП за участю його сина

Шевчик розкрив подробиці ДТП за участю його сина.

Генеральний директор ЦентрГОКа (група компаній Метінвест) і кандидат на пост мера Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик підтвердив, що його 18-річний син Марк збив на пішохідному переході 11-річну дитину.

Як повідомив Шевчик у Facebook, Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила хлопчика Сашу.

"Зараз він знаходиться в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна", – зазначив політик.

За його словами, Марк не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією.

"Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. З Сашиними батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем знаходимося в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації. Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші", – підкреслив Шевчик.

Він додав, що всією сім'єю моляться за здоров'я цієї дитини.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, криворізькі блогери стверджують, що Дмитро Шевчик намагався використовувати свої зв'язки в місті, щоб зам'яти подію.

Volkswagen Passat, на якому хлопець збив дитину, належить самому Марку. Крім того, в місті хлопця бачили за кермом інших елітних авто – Porsch Macan і BMW 7-ї серії. При цьому "Порш" зареєстрований на бабусю Ольгу Шевчик.

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