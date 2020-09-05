"Слуга народу" Шевчик розповів, як його син збив дитину в Кривому Розі

Генеральний директор ЦентрГОКа (група компаній Метінвест) і кандидат на пост мера Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик підтвердив, що його 18-річний син Марк збив на пішохідному переході 11-річну дитину.

Як повідомив Шевчик у Facebook, Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила хлопчика Сашу.

"Зараз він знаходиться в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна", – зазначив політик.

За його словами, Марк не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією.

"Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. З Сашиними батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем знаходимося в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації. Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші", – підкреслив Шевчик.

Він додав, що всією сім'єю моляться за здоров'я цієї дитини.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, криворізькі блогери стверджують, що Дмитро Шевчик намагався використовувати свої зв'язки в місті, щоб зам'яти подію.

Volkswagen Passat, на якому хлопець збив дитину, належить самому Марку. Крім того, в місті хлопця бачили за кермом інших елітних авто – Porsch Macan і BMW 7-ї серії. При цьому "Порш" зареєстрований на бабусю Ольгу Шевчик.

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