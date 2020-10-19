У "Слузі народу" запропонували ввести більше нардепів у ТКГ

Замість виведеного зі складу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ) Вітольда Фокіна потрібно призначити одного з народних депутатів.

Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив нардеп від "Слуги народу", заступник голови профільного комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування та організації державної влади Олександр Качура (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На його думку, потрібно, щоб у переговорній групі щодо Донбасу було більше парламентарів.

"Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, щось говорять, але вони забувають, що, згідно з Мінськими домовленостями, парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та про ведення виборів. Тому в ТКГ домовляються, а з парламентом ніхто не комунікує, тобто в нас немає зустрічей ніяких, немає ніякої платформи, де б депутати могли прийти, запитати, про що домовились, що там відбувалось..." – сказав він.

Качура впевнений, до делегації ТКГ мають входити депутати від різних політичних фракцій.

"Тому що парламент – зріз суспільства і представництво різних думок. І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати парламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство, і чому", – наголосив парламентар.

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