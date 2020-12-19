"Слуга народу" назвала дві причини, чому Україна ніколи не купить російську вакцину від COVID-19

Російська вакцина проти коронавірусу (COVID-19) не буде зареєстрована в Україні, оскільки вона не відповідає двом критеріям – безпеки та ефективності.

Як заявила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк в ефірі телеканалу "Україна 24", станом на сьогодні в Росії майже 3 млн випадків захворювання на COVID-19 і 50 тисяч померлих.

"Якби вакцина була ефективна й безпечна, то, можливо, темпи поширення вірусу в Росії були б зменшені", – сказала вона.

За словами Шуляк, українців вакцинуватимуть безпечними й ефективними вакцинами, які пройдуть всі дослідження і реєстрацію в Євросоюзі та США.

"Це точно ніяка не російська вакцина. Ми це розцінюємо як інформаційні вкидання, до здоров'я українців це не має жодного відношення", – підкреслила нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL: