"Слуга народу" назвала дві причини, чому Україна ніколи не купить російську вакцину від COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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У 'Слузі народу' пояснили, чому російську вакцину не зареєструють в Україні

Російська вакцина проти коронавірусу (COVID-19) не буде зареєстрована в Україні, оскільки вона не відповідає двом критеріям – безпеки та ефективності.

Як заявила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк в ефірі телеканалу "Україна 24", станом на сьогодні в Росії майже 3 млн випадків захворювання на COVID-19 і 50 тисяч померлих.

"Якби вакцина була ефективна й безпечна, то, можливо, темпи поширення вірусу в Росії були б зменшені", – сказала вона.

За словами Шуляк, українців вакцинуватимуть безпечними й ефективними вакцинами, які пройдуть всі дослідження і реєстрацію в Євросоюзі та США.

"Це точно ніяка не російська вакцина. Ми це розцінюємо як інформаційні вкидання, до здоров'я українців це не має жодного відношення", – підкреслила нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що російська вакцина від коронавірусу не може бути використана в Україні, навіть якщо не зважати на геополітичні моменти.

  • У Росії вакцину проти COVID-19 "Супутник 5" зареєстрували в серпні 2020 року.

  • Щеплення препаратом у РФ почали з 5 грудня. Найперше вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.

  • Після початку вакцинації громадяни почали заявляти про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть пишуть заяви про звільнення.

  • Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу, вважають вони.

  • Британці заявили, що вже перші клінічні випробування російського препарату дали сумнівні результати.

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