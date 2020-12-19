"Слуга народу" назвала дві причини, чому Україна ніколи не купить російську вакцину від COVID-19
Російська вакцина проти коронавірусу (COVID-19) не буде зареєстрована в Україні, оскільки вона не відповідає двом критеріям – безпеки та ефективності.
Як заявила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк в ефірі телеканалу "Україна 24", станом на сьогодні в Росії майже 3 млн випадків захворювання на COVID-19 і 50 тисяч померлих.
"Якби вакцина була ефективна й безпечна, то, можливо, темпи поширення вірусу в Росії були б зменшені", – сказала вона.
За словами Шуляк, українців вакцинуватимуть безпечними й ефективними вакцинами, які пройдуть всі дослідження і реєстрацію в Євросоюзі та США.
"Це точно ніяка не російська вакцина. Ми це розцінюємо як інформаційні вкидання, до здоров'я українців це не має жодного відношення", – підкреслила нардепка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що російська вакцина від коронавірусу не може бути використана в Україні, навіть якщо не зважати на геополітичні моменти.
У Росії вакцину проти COVID-19 "Супутник 5" зареєстрували в серпні 2020 року.
Щеплення препаратом у РФ почали з 5 грудня. Найперше вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.
Після початку вакцинації громадяни почали заявляти про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть пишуть заяви про звільнення.
Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу, вважають вони.
Британці заявили, що вже перші клінічні випробування російського препарату дали сумнівні результати.