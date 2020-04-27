"Слуга народу" хоче відмовитися від тотального карантину: що пропонують нардепи
Частина народних депутатів України від "Слуги народу" підписали звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з приводу карантину. У ньому вони просять послабити обмежувальні заходи в регіонах, де коронавірус не поширюється стрімко.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця голови президентської фракції Євгенія Кравчук. За її словами, такий компроміс дозволить уникнути катастрофічних наслідків для економіки і добробуту громадян.
"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, в Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними", – вважає Кравчук.
"Адже на тлі пандемії в Україні назрівають економічна і трудова криза. Більшість населення фактично залишилося без роботи і грошей – і ми не можемо закривати на це очі", – додала вона, зазначивши, що також поставила свій підпис під зверненням до голови уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Шмигаль заявив, що процес виходу України з карантину може бути завершений набагато раніше, ніж очікувалося. Він висловив надію, що 11 травня стане "відправною точкою", проте наступні етапи не прив'язані до конкретних дат.
Напередодні заступник голови МОЗ Віктор Ляшко підтвердив, що Україна може перейти з першого етапу виходу з карантину одразу на третій.
Всього планується п'ять етапів зняття обмежувальних заходів в країні.