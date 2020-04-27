Головна Новини
27 квітня • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Слуга народу" хоче відмовитися від тотального карантину: що пропонують нардепи

Читати матеріал російською

Частина народних депутатів України від "Слуги народу" підписали звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з приводу карантину. У ньому вони просять послабити обмежувальні заходи в регіонах, де коронавірус не поширюється стрімко.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця голови президентської фракції Євгенія Кравчук. За її словами, такий компроміс дозволить уникнути катастрофічних наслідків для економіки і добробуту громадян.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, в Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними", – вважає Кравчук.

Звернення нардепів від "Слуги народу" до Шмигаля

Звернення нардепів від "Слуги народу" до Шмигаля

Facebook Євгенії Кравчук

Звернення нардепів від "Слуги народу" до Шмигаля

Звернення нардепів від "Слуги народу" до Шмигаля

Facebook Євгенії Кравчук

"Адже на тлі пандемії в Україні назрівають економічна і трудова криза. Більшість населення фактично залишилося без роботи і грошей – і ми не можемо закривати на це очі", – додала вона, зазначивши, що також поставила свій підпис під зверненням до голови уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Євгенія Кравчук Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
12
Смішно
9
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа 1 22
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шаруев Олег
Шаруев Олег
а раньше у этих обезьян этого не прогнозировали ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги