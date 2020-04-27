"Слуга народу" хоче відмовитися від тотального карантину: що пропонують нардепи

Частина народних депутатів України від "Слуги народу" підписали звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з приводу карантину. У ньому вони просять послабити обмежувальні заходи в регіонах, де коронавірус не поширюється стрімко.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця голови президентської фракції Євгенія Кравчук. За її словами, такий компроміс дозволить уникнути катастрофічних наслідків для економіки і добробуту громадян.

Карантин в Україні

"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, в Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними", – вважає Кравчук.

Звернення нардепів від "Слуги народу" до Шмигаля Facebook Євгенії Кравчук

Звернення нардепів від "Слуги народу" до Шмигаля Facebook Євгенії Кравчук

"Адже на тлі пандемії в Україні назрівають економічна і трудова криза. Більшість населення фактично залишилося без роботи і грошей – і ми не можемо закривати на це очі", – додала вона, зазначивши, що також поставила свій підпис під зверненням до голови уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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