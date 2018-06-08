"Сльози самі покотилися": як принижують українських воїнів і як це припинити

Конфлікти через безкоштовний проїзд у транспорті для українських воїнів та їхніх близьких часом переходять межі розумного. Водії маршруток хамлять матерям і вдовам загиблих воїнів, а побратими героїв вивозять маршрутників на кладовищі і змушують вибачитися.

Вирішити цю проблему можна хіба що монетизацією пільг. В областях вже навіть називають суми - кому і скільки дадуть на проїзд. Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL.

"Сльози самі покотилися"

Чоловік Тетяни Луцюк, Роман, пішов захищати Україну у 2014 році. А у 2016-му його не стало, він помер від важких ран. У Тетяни залишилися дві доньки.

"Вони поверталися з села від бабусі додому в Луцьк. Бабуся - це мама Романа, вона залишилася одна і у неї сльози не висихають після смерті сина. По дорозі додому доньки сіли в маршрутку "Львів-Луцьк" і сказали водієві, що у них є посвідчення сім'ї загиблого в АТО. Але водій все одно змусив дітей заплатити за проїзд. Я зустріла їх на автостанції і запитала у водія, як він себе почуває, беручи гроші з дітей загиблого? Але він відповів, мовляв, я ж не висадив їх, а таку категорію ми безкоштовно не возимо", - з образою розповіла OBOZREVATEL Тетяна.

Тетяна Луцюк з дочками Соцмережі

За словами жінки, водій почав "тицяти" їй назад гроші.

"Але я відповіла, що справа не в грошах, а в повазі. Коли поцікавилася його прізвищем, то він по-хамськи мені відповів: "Ти ніхто, щоб я тобі щось говорив". Сльози самі покотилися з очей, а в горлі став клубок", - згадала Тетяна.

Прізвище водія-кривдника Тетяна все-таки з'ясувала - Малетич. "Я нещодавно їздила до Львова, це дуже патріотичне місто і там живуть гідні люди. Але, виявляється, не всі, є серед них і такі черстві душею, як Малетич, для яких важливо лише власне збагачення", - каже Тетяна.

Керівництво компанії перевізника Львівського АТП 14631 вибачилося перед Тетяною і пообіцяло водія покарати.

"Водій не звільнений, але я і не вимагала його звільняти. Бо я розумію, що закона на рівні України про безкоштовний проїзд для сімей загиблих в АТО немає. Просто у Львівській та Волинській областях прийняті місцеві постанови про безкоштовний проїзд для нас. Але навіть, незважаючи на це, не на всіх автостанціях дають безкоштовні квитки. А для таких як ми це дуже важливо, бо літні батьки, діти загиблих мають безкоштовно їздити на кладовища до своїх рідних", - вважає Тетяна Луцюк.

Покажи могилу чоловіка

Ще один дикий випадок стався з Ілоною Дорошенко з Самбора, вдовою загиблого воїна. "Мій чоловік, Володимир, загинув у серпні 2014 року в Донецькій області. Я тоді була на восьмому місяці вагітності. Володя так і не побачив нашого сина. Я зараз виховую його одна", - розповіла OBOZREVATEL Ілона.

Син Ілони Дорошенко тата бачив лише на фотографіях Соцмережі

Того дня Ілона з 3-річним сином сіла у маршрутку "Самбір-Рудки-Львів". Молодий водій захотів, щоб вона оплатила проїзд.

"Він почав насміхатися з мене, мовляв, покажи могилу чоловіка, а то ще невідомо, загинув він чи ні. І все це при маленькому сині, який батька не бачив живим, лише на фотографіях. Поруч сидів товариш водія, який теж почав казати образливі слова", - зазначила Ілона.

Не витримавши знущань, молода жінка заплатила за проїзд. "Коли я виходила з маршрутки спробувала присоромити водія, але на мою адресу знову полетіли образи. Я розплакалася, встигла тільки номер його автобуса сфотографувати", - каже вдова загиблого.

На допомогу Ілоні Дорошенко прийшли друзі військового. Вони зловили маршрутку на зупинці і поговорили з водієм. Щоправда, залишати кабіну водій відмовився, але отримав від військових пару потиличників.

І хоча в компанії, якій належить цей маршрут, повідомили, що водія звільнять, цього не сталося. "Мені зараз сказали, що водій у відпустці і скоро вийде на роботу. Коли я зателефонувала директору компанії, він мені відповів так: що я повинен зробити, щоб ви від мене відчепилися?" - з гіркотою розповідає Ілона.

Зараз Ілона змушена вирушити на заробітки до Польщі.

"Мені треба ростити маленького сина, роботи немає. У Самборі мені виділили житло. Ну, як житло, 50 кв м у приміщенні колишнього суду. Там немає каналізації, світла, тепла. Я сама купила вікна і двері, щоб хоч якось облаштуватися. У мерії Самбора розводять руками, не можуть допомогти навіть з невеликим ремонтом, хоч каналізацію провести, щоб ми з сином могли тут жити. Поки доводиться жити у мами", - розповідає Ілона.

Водія покарали

У Кропивницькому у квітні водія маршрутки №134, який образив матір загиблого Ігіта Гаспаряна, його товариші вивезли на кладовище, до могили військового і змусили вибачитися.

У Кропивницькому водій вибачався на кладовищі http://persha.kr.ua

Мама загиблого Ігіта Гаспаряна зайшла до маршрутки і показала посвідчення. "Водій повівся неадекватно, взяв документ і почав сміятися, а потім викинув його у вікно."Ідіть і заберіть його на вулиці" , - сказав водій", - так описала нам історію вдова загиблого Тамара.

Дізнавшись про це, кілька ветеранів приїхали в автопарк і знайшли цього водія. Він запевняв, що документ не викидав, а просто невдало пожартував. Водія відвезли на цвинтар, де він і вибачився, а частина денної виручки автопарк передав родичам загиблого.

Водій у Кропивницького запевняв, що пожартував http://persha.kr.ua/

"Возить ветеранів Куликовської битви"

Віту Яблоновську, яка також має статус УБД, вилаяв водій маршрутки в Одеській області, коли вона їхала з Білгород-Дністровського в Сергіївку провідати сина у таборі.

"Водій їй нагрубіянив, виліз навіть зі свого водійського крісла, ходив по салону і мало не з кулаками на неї кидався. Заявляв, що він возить тільки ветеранів Куликовської битви і Вітчизняної війни", - розповів OBOZREVATEL керівник громадської організації учасників АТО "Рапіра" Геннадій Дашко.

Коли Віта пообіцяла, що зайде на автостанцію, щоб уточнити, яких пільговиків повинен возити маршрутник, то він її висадив раніше і попередив автостанцію. "Коли Віта туди дійшла, то прямо перед носом зачинили двері і замкнулися на ключ", - каже Дашко.

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Після скандалу господар компанії-перевізника разом із водієм приїхали до ветеранів, і водій вибачився перед Вітою. Пізніше його все-таки звільнили. "Ми писали багато скарг, перевірити фірму мали представники обладміністрації з транспорту. Але штраф там мінімальний, а вся ця переписка тривала рік", - розповідає Дашко.

Знайшов свій спосіб боротьби

Колишній боєць АТО Олег Войт знайшов свій спосіб боротися з водіями маршруток. "Я роздрукував цитату з КУпАП, а саме ст. 133-1, де йдеться про безпідставну відмову перевозити пільгову категорію громадян. А зазвичай, коли я чую від них, що вони безкоштовно мене везти не будуть, я роблю вигляд, що не чую їх і проходжу у салон. У 80% випадків спрацьовує. Часто водії не хочуть загострювати ситуацію після кількох резонансних випадків", - повідомив OBOZREVATEL Олег Войт.

Щоправда, кількох конфліктів йому уникнути не вдалося.

"Одного разу я зайшов до автобуса в Полтаві, пред'явив посвідчення. Водій каже - один пільговик уже є. Тоді я його питаю, чим він керується, говорячи, що тільки одна людина може їхати безкоштовно. Водій відповідає - міськвиконком щось там прийняв. Тоді я йому процитував п.7 ст. 123 "Про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту". Далі він почав дзвонити Вані і скаржитися, як його все задовбало, і, може, краще давати таким, як я, по морді і силою викидати з транспорту. Після того як він поскиглив по телефону, він передав мені трубку і повідомив, що Ваня - це якийсь представник транспортного відділу міськвиконкому", - зазначив Олег.

За його словами, Ваня насправді виявився власником маршрутки.

"Ваня сказав, що в неміському транспорті є тільки одне пільгове місце. На що я запитав: коли це транспорт, який курсує Київським районом Полтави, раптом став не міським? Ваня спробував розповісти, що межі міста регулюються дорожніми знаками круглої форми. Я сказав, що мені розмовляти з ним нецікаво. Водій ще побурчав і поїхав", - розповів Олег.

А ось в Житомирі йому все-таки довелося викликати поліцію.

"Я в маршруті №115 пред'явив посвідчення, але водій схопив мене за руку і повідомив, що везти мене безкоштовно не буде. Тому що вже сидить такий як я. А ще один стоїть на зупинці і чекає нову маршрутку. Я вивільнив руку і сів у автобус. Водій заглушив мотор і всім виглядом показував, що нікуди він не поїде. Щоб не провокувати конфлікт з пасажирами, я підійшов до водія і показав йому витяги з закону. Але він заявив, що це йому нецікаво. Тоді я запропонував йому викликати поліцію, раз я щось порушую", - згадує чоловік.

В результаті водій відмовився, а поліцію викликав Олег.

"Несподівано на автостанцію з'їхалося п'ять автобусів, хоча тут і одного не дочекаєшся. Добре, що ми були втрьох. Коли приїхала поліція, ми написали заяву. І водій раптом виявився не таким гонористим, тільки повторював, що не возити пільговиків - це вказівка ​​перевізника, мовляв, з ним якийсь договір не підписаний. І тицяв якусь газету. Другий водій, який найбільше обожнював свого перевізника, все-таки нас трьох відвіз куди треба, але всю дорогу бурчав", - повідомив Войт.

Що дасть монетизація

На думку керівника громадської організації ветеранів АТО "Рапіра" Геннадія Дашка, розв'язати конфлікт може тільки одне - монетизація пільг на проїзд у транспорті.

"З одного боку, перевізники скаржаться, що держава їм не компенсує безкоштовний провіз пільговиків. А з іншого, область каже, що в них у бюджеті закладено кілька мільйонів на компенсацію проїзду, зокрема і для учасників АТО. Але щоб їх отримати, перевізник має навести лад у документах, подати звіт. Вони мають офіційно оформити всіх водіїв, ліцензувати автобуси. Вони не хочуть цим займатися. Власнику легше зібрати 2-3 тис грн за рейс, а решту водій кладе в кишеню. Ось він і б'ється за свої гроші", - каже Дашко.

Рішення про монетизацію пільг уже прийняте. Хоча заступник голови комітету соціальної політики парламенту, депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Куніцин вважає, що поки не зрозуміло, чи буде краще від неї, чи ні.

"Ми просили міністерство прорахувати і дати нам відповідь: скільки в день, місяць витрачають на проїзд пільговики в містах, селах. Ви ж розумієте, що в селах громадського транспорту немає, ветерани АТО та їхні близькі по селу на транспорті щодня не їздять, хіба що коли виїздять в інші села чи міста. У них одні суми. У тих, хто живе в місті - інші. Нам цифри не показали. І зараз називають, скільки в місяць виділятимуть, це мізер", - вважає Куніцин.

У містах і областях вже обговорюють і навіть називають суми, які видаватимуть на проїзд пільговикам, зокрема і ветеранам АТО. Наприклад, у Львівській області планують виділяти 135 грн в місяць. Тим, хто має право на проїзд у міжміському транспорті, додадуть 20%. У Харківській області планують виділяти 130 грн в місяць. На Волині лише 69 грн. У Вінницькій області - 97 грн, Кіровоградській - 97,5 грн, Миколаївській - 110 грн, Рівненської - 90 грн, Тернопільській - 100 грн, Чернігівській - 112,5 грн, Донецькій - 106,8 грн.