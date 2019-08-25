"Сльози на очах, у горлі ком..." Потужне фото з Маршу захисників вразило мережу

На Марші захисників молодий хлопець стояв на колінах з українським прапором на плечах і плакав, проводжаючи матерів, які несли портрети загиблих героїв.

Відповідне фото опублікував фотограф Олександр Хоменко на своїй сторінці в Facebook, вразивши користувачів мережі.

"А ще бувають речі, які жодною фотографією не передати. Наприклад, стійкий запах валер'янки. Я відчував його, кожного разу, коли пробігав повз групу жінок, які йшли із портретами загиблих. За такими деталями розумієш, наскільки важким для когось із них був цей шлях центром міста. Ще одне фото з сьогоднішнього маршу ветеранів, пропустив при першій редактурі", – підписав він.

Хлопець на Марші захисників стояв на колінах і плакав Фото: Олександр Хоменко - Facebook

Користувачі були вражені цим знімком до сліз. У коментарях розповіли, що хлопець, який стоїть на колінах, з Донецької області. Він плакав, коли проходила колона.

"Дуже потужне фото", "Сльози на очах, в горлі ком", "Багато, хто радить відрізати окуповані території, щоб не мати проблем. А як відрізати по живому, коли є такі хлопці", "Він з Донецької області. Плакав і говорив військовому, який до нього підійшов, що в нього знову буде будинок тільки завдяки людям, які йшли колоною повз. Говорив, що вірить в це", "Низький уклін матерям, дякую за сина", – написали в мережі.

Марш захисників Facebook Мирослава Гая

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