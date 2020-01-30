"Слов'янам це не загрожує": окупанти в Криму знайшли "ліки" від коронавірусу

Жителі окупованого Росією Криму не бояться поширення смертельного коронавірусу з Китаю.

Про це свідчать результати опитування, яке провели журналісти "Крим.Реаліі".

Жителі Ялти розповіли, що ведуть здоровий спосіб життя і не побоюються зараження.

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"Начиталися в інтернеті купу всього, що це взагалі біороботів прибирають китайських. І що слов'янам це не загрожує ... Ведемо здоровий спосіб життя, дихаємо свіжим повітрям морським", "Сонце, повітря і вода дають здоров'я. Радіти життю. Позитивні емоції захищають від усього" , – говорили кримчани.

Відзначається, що ажіотажу через можливе зараження коронавірусів в аптеці немає.

"Ні в яку корону не вірю. Це як раніше лякали свинячим і курячим грипом. Так ось я їла тоді і курку і свиню. Дурниця це все, соплі", "П'ю горілку, їм гострі закуски", "Змащую особа і носогубні складки дитячим кремом","Щороку лякають людей. Кожен день ходжу нам море купаюся, ось і все. Бадьоро себе почуваю. Кажуть, що зуби будуть рости як у акули, в два ряди" – розповіли ялтинці про профілактику захворювань.

Також респонденти зазначили, що Крим знаходиться далеко від Китаю, головне, "щоб був контроль в аеропортах по прильоту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві підтвердили один випадок коронавірусу.

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