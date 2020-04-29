"Слово президента нічого не варте?" Інвестори "Укрбуду" записали відеозвернення до Зеленського

Інвестори компанії "Укрбуд" записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського із закликом посприяти закінченню будівництва.

Воно було опубліковано на Youtube. На початку ролика вставлено кадри з ток-шоу "Право на владу", де президент запевнив, що Київміськбуд добудує зазначену нерухомість (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Пане президенте! 13 тисяч сімей вклали гроші в "Укрбуд". Будівництво зупинилось! Люди шукали правди та на допомогу прийшли Ви. Ви пообіцяли сприяння. Визначили, що будинки завершить Київміськбуд та всі допомагатимуть. І ми Вам вірили", – йдеться у зверненні.

Інвестори "Укрбуду" записали звернення до Зеленського Скрін відео

"Але чиновники всіх рівнів від клерків КМДА до Міністра оборони не хочуть виконувати свою роботу. Ігнорують Ваше рішення та не сприяють відновленню будівництва. 40 тисяч українців чекають на своє житло. Пенсіонери, молоді сім'ї, діти, військові. Невже всім байдуже? Невже слово президента нічого не варте в нашій державі? Невже нас кинули двічі? Пане президенте, поверніть нам надію! Виконайте обіцянку та дайте бюрократам чітку команду – Будуй-те!" – закликали українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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