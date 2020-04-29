"Слово президента нічого не варте?" Інвестори "Укрбуду" записали відеозвернення до Зеленського

Інвестори компанії "Укрбуд" записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського із закликом посприяти закінченню будівництва.
Воно було опубліковано на Youtube. На початку ролика вставлено кадри з ток-шоу "Право на владу", де президент запевнив, що Київміськбуд добудує зазначену нерухомість (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Пане президенте! 13 тисяч сімей вклали гроші в "Укрбуд". Будівництво зупинилось! Люди шукали правди та на допомогу прийшли Ви. Ви пообіцяли сприяння. Визначили, що будинки завершить Київміськбуд та всі допомагатимуть. І ми Вам вірили", – йдеться у зверненні.
Інвестори "Укрбуду" записали звернення до Зеленського
Скрін відео
"Але чиновники всіх рівнів від клерків КМДА до Міністра оборони не хочуть виконувати свою роботу. Ігнорують Ваше рішення та не сприяють відновленню будівництва. 40 тисяч українців чекають на своє житло. Пенсіонери, молоді сім'ї, діти, військові. Невже всім байдуже? Невже слово президента нічого не варте в нашій державі? Невже нас кинули двічі? Пане президенте, поверніть нам надію! Виконайте обіцянку та дайте бюрократам чітку команду – Будуй-те!" – закликали українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація неодноразово фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це сталося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У лютому з'явилася інформація про те, що генеральний директор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода продав ліквідне майно компанії, записане на підставних людей.
Президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір повідомив про прийняття перших житлових комплексів компанії "Укрбуд" – були відновлені будівельні роботи і почався продаж вільної нерухомості.
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