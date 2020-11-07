Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною

Уряд Словаччини змінив умови в’їзду на територію своєї держави, закривши деякі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, з 09:00 9 листопада тимчасово закрито пункт пропуску "Велке Слеменце", з українського боку – "Малі Селменці".

Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля", з українського боку – "Малий Березний".

У пункті пропуску "Вишнє Нємецке", з українського боку – "Ужгород", пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08:00 до 20:00.

Усі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR.

Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу управління охорони здоров’я Словаччини або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Словенії закрила кордони для іноземних туристів – заборона офіційно набула чинності 13 жовтня.