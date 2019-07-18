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"Слизький тип!" Ніцой рознесла Разумкова через українську мову

8.3т Читати матеріал російською

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков виправдався за свою фразу про винесення питання української мови "за дужки" до моменту закінчення війни.

На брифінгу у Львові 18 липня він заявив, що нібито говорив про відстрочку мовного питання в державі до закінчення виборів, а не бойових дій. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook письменниця Лариса Ніцой (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Разумков сказав, що фразу про мову, винесену за дужки до закінчення війни, я перекрутила, бо перекручую все. Він, мовляв, говорив не так. Він сказав винести мову за дужки на час виборів, а не до завершення війни", – переказала його відповідь Ніцой.

Ніцой і Разумков

Ніцой і Разумков

Вона підкреслила, що Разумков, який раніше публічно відмовлявся переходити з російської на українську, на брифінгу говорив саме державною мовою.

"Так ось, пане Разумков. По-перше, якщо ви винесли за дужки тільки на час виборів, то і тут нестиковочка. Вибори не закінчилися, а Зе-команда штампує заяви про мову одну за іншою", – заявила Ніцой.

Також вона назвала главу партії "Слуга народу" "слизьким нещирим типом".

Нагадаємо, що заяву про винесення мови, віри і території "за дужки" в штабі тоді ще кандидата на пост президента зробили в квітні, під час розгляду Радою мовного закону, пише "5 канал".

"Проблема в тому, що у нас питання мови політики піднімають перед виборами, ось в чому проблема. Насправді, все, що може роз'єднувати українців, – віра, мова, територія, якісь історичні лідери, – потрібно винести за дужки, принаймні до тих пір, поки ми не закінчимо війну", – заявляв Разумков.

Як писав OBOZREVATEL, у червні глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розмовляти українською мовою в прямому ефірі.

На ток-шоу "Право на владу" політик заявив, що перейде на "мову", коли стане депутатом Верховної Ради України.

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Особи
Лариса Ніцой Дмитро Разумков
Місце
Україна
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Подлый закон о мове должен быть отменен. Русский язык должен быть Государственным. 90% народа в юго-восточных городах говорят в юго-восточных областях на ВЕЛИКОМ и МОГУЧЕМ.. Зачем нам мова? С какой стати переходить с родного языка на насильно навязываемую и другорядную мову. Которая не является ни языком техники, ни языком науки, ни международным языком, на которой трудно понимаются инструкции на лекарствах, которая запрещается (и не беспричинно!) к использованию в инструкциях на украинских атомных электростанциях.
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Anin Georgij
Anin Georgij
Если бы только Лариса знала, как ее называют в народе.
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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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