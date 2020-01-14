Слідом за Філаретом: ще один священнослужитель відхрестився від Помісного собору

Митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ, яким було ліквідовано Київський патріархат.

Відповідне звернення він надіслав на ім'я міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського. Про це повідомляє пресцентр київської патріархії.

"Відкликання підпису, як допустиму юридичну дію, обумовлюю положеннями статей 9 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 22 та 35 Конституції України, якими унеможливлюється погіршення правового становища громадян України, що реалізовують право на свободу совісті у Київському патріархаті", – написав священнослужитель.

Митрополит Іоасаф відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ

Він також заявив, що "собор не може вважатися Помісним через порушення процедури його скликання", що нібито передбачено положеннями відповідного Статуту.

"Однак саме дотримання цієї процедури гарантує ухвалення продуманого і виваженого, а від того і справедливого рішення. Збір підписів здійснювався зі спеціальною надзвичайною поспішністю в теплій Софії з іншою метою зборами кліриків і мирян", – висловився служитель церкви.

За його словами, ті, хто збирали тоді підписи за ліквідацію УПЦ КП, робили це у відповідь на "ультиматум греків", які нібито перебували в іншому приміщенні, "для проведення "Об'єднавчого Собору і заснування так званої ПЦУ грецьких архієреїв".

"Виходячи із вищевикладеного, вважаю, що підпис мій було поставлено ще й у результаті обману. І тому він не може мати юридичної сили… Прошу вважати його недійсним", – підсумував свої пояснення митрополит Іоасаф.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ про ліквідацію Київського патріархату.

Заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що "відхрещення" Філарета від Помісного собору УПЦ Київського патріархату свідчить про те, що владика став на "шлях неправди".

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