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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

Слідом за ЄС: чи скасує Україна переведення годинників і як позначиться на здоров'ї

26.3тЧитати матеріал російською

У Європейському Союзі серйозно вирішили попрощатися з переведенням годинників. Комітет з питань транспорту Європарламенту схвалив скасування переходу на літній і зимовий час у Євросоюзі з 2021 року. Як раніше неодноразово заявляли у вітчизняному Кабінеті міністрів, слідом за європейцями так вчинять і в Україні.

Як це буде і чи є сенс — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Більшість громадян країн-членів ЄС підтримують ідею відмовитися від переведення годинників. Тому європейські чиновники вже взялися за її реалізацію;

  • В українському Кабміні також зацікавлені перейняти досвід ЄС. Цілком можливо, що після відповідного рішення наша країна теж відмовиться від переходу;

  • Лікарі й економісти запевняють жодної шкоди від такого рішення не буде.

Що хочуть зробити в ЄС

Єврокомісія 5 липня 2018 року запустила на своєму сайті онлайн-голосування, де кожен житель може підтримати ідею скасувати практику сезонного часу. Приблизно 80% (4,6 мільйона осіб) виступили за.

На цьому етапі вона повинна бути узгоджена з усіма інституціями ЄС, а на фінальному — схвалена країнами-членами організації.

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Переведення годинника скасують? Як перейти на зимовий час і до чого готуватися українцям

"Нам потрібна довгострокова стратегія і загальноєвропейський гармонізований підхід, оскільки внутрішньому ринку й транспортному сектору буде потрібен якийсь час, щоб пристосуватися до змін", — заявив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Ізмаїл Ертуг.

Слідом за ЄС: чи скасує Україна переведення годинників і як позначиться на здоров'ї

Ідею з переходом на єдиний час підтримують і в Британії. У разі виходу країни з ЄС, органи влади приймуть рішення залишитися на "зимовому" або "літньому" часі.

До чого тут Україна

З ідеєю залишити в минулому переведення годинників виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Там пояснили: якщо рішення прийме ЄС, то Кабмін негайно пропрацює механізм скасування літнього часу в Україні.

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Перехід на літній час: як це позначається на здоров'ї

Правда, в прес-службі відомства уточнили, що економічного обґрунтування переходу на літній час поки ще немає. Як і будь-яких розрахунків про зміни в споживанні електроенергії.

Слідом за ЄС: чи скасує Україна переведення годинників і як позначиться на здоров'ї

Практика переведення годинників офіційно затверджена постановою Кабміну ще в 1996 році. Відповідно до прийнятих норм, перехід на зимовий час в Україні відбувається щорічно в останню неділю жовтня, на літній — в останню неділю березня.

Як вплине на здоров'я і чи є в цьому сенс

Про відсутність реального економічного ефекту від щорічного переходу на той чи інший час в коментарі OBOZREVATEL заявив заступник директора з наукової роботи Інституту загальної енергетики НАН України Віктор Білодід.

"Для України, яка розташована в одному часовому поясі — сенсу в переході на літній і зимовий час не бачу ніякого. Єдине, може виникнути невелика проблема для крайніх східних і західних територій, але тут потрібно просто змістити початок і кінець робочого дня. Особливих труднощів не буде, всім стане зручніше", — пояснив науковий співробітник.

На думку експерта в сфері енергетики Геннадія Рябцева, на сьогодні немає розрахунків, які б підтверджували доцільність переведення стрілок годинників.

"Раніше були проблеми з нестачею електроенергії в пікові години. Для цього треба було зміщувати їх, розтягувати на декілька годин вранці та ввечері. Зараз такої проблеми немає. Людиноцентрична політика, яка реалізується в країнах Європейського Союзу, полягає в тому, що, коли зміщуються години, це фізіологічно шкодить людині. Виходячи з цієї тези, людина ставиться вище питань економії електроенергії", – пояснив експерт в ефірі ObozTV.

Дивіться відео за темою:

Водночас вплив на здоров'я від переведення годинників є, але він мінімальний. Треба в цей час більше звертати увагу на поради щодо правильного способу життя.

"Вплив є. Не можна сказати, що він дуже великий, але для людей, які мають хронічні захворювання, особливо серцево-судинні й діабет, які важко змінюють свій режим дня і залежать від біоритмів — для них у перші дні буде стресова ситуація і можливе погіршення здоров'я", — підкреслив у розмові з OBOZREVATEL головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Поздняк уже сосать, хохлы!))
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k Konstantin
k Konstantin
Когда старому индейцу объяснили причины перехода с зимнего на летнее время, он сказал: — Только правительство может искренне верить в то, что, отрезав фут сверху одеяла, и пришив его снизу, можно удлинить одеяло.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Для скакуасов, главное следить что хозяин скажет!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ukr Igore, какуасик подпиндоский, не тебе шавке подзаборной указывать, что должны делать настоящие украинцы!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Петренко Амадеус, Не звіздякай. Ошиваєшся тут москальська сука. Геть пішов
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