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1 березня • оновлено в 21:24
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Сергій Притула
Сергій Притула
Український комік і телеведучий Всі статті автора

Сліди "рускава міра" на Донбасі: подивіться на ці фото

52т

Що може бути краще сонячного ранку вихідного дня у колі сім'ї?!

Ніжитися в ліжку, планувати суботу/неділю, запрошувати гостей або ходити в гості, купувати квитки на місця для поцілунків, ліниво позирати оком в телевізор, тішитися дітьми, вскочити в машину і гайнути до друзів в Карпати, сваритися з жінкою через ремонт, хильнути з кумом зайвого, бо завтра ж не на роботу, сварити владу, скупитись на базарі, відвідати маму, загнати машину на мийку, сходити на концерт улюбленого гурту...

А тепер уявіть, що у вас це все забрали. Навіть саму думку про це. І більше у вас немає дому. І мрії тепер зовсім про інше.

Є таке поняття, як міста-побратими. А я вже трошки надивився на села-побратими. Тільки вони брати по горю. Широкіне під Маріком - побратим Пісок під Донецьком. На кожному кроці сліди "рускава міра".

Щоправда, з часів мого останнього візиту в Піски, там, все ж, щось помінялось: зайшла інша бригада, додалось кілька постійних жителів і ставок спустили.

Описувати свої емоції там сенсу не бачу. Фото розкажуть більше. У них багато символізму.

Останнім часом багато говорять про велику кількість наших громадян "втомлених від війни". Покажіть їм ці фото, в момент, коли вони своєю втомленою рукою будуть піднімати чарку на кухні і питатись, куди з їх зарплати дівається АЖ 1,5 % на Армію!

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

І поясніть тим дурним головам, що завдяки хлопцям і дівчатам у пікселі, вони можуть і чарку підняти, і владу клясти, і в Єгипет полетіти. А не спостерігати за вікном краєвиди, які бачили хіба що у фільмах про Сталінград.

P.S. Я трішки покатався між концертами по підрозділах на лінії. Є багато запитів. В основному від "льотчиків". Розпишу детальніше в наступних постах.

Буду просити допомогти трохи коштами, бо то все "цяцьки" не дешеві.

Рахунки активні. Репост - теж допомога.

Цьомайте дітей. Допомагайте Армії. Гарних вихідних!

І... працюємо, панове!

Гривні

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Автор
Сергій Притула Сергій Притула
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу війна Донбас
Джерело
Джерело: Facebook Сергія Притули
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Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
знатно с той стороны "не стреляют" фото классные
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2
1
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Ни когда Донбас не простит это украинским карателям.
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6
4
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . и этот . . . тоже самое. . . под "русский мир" - автор понимает тоже что и Путляра, который его придумал . . . напомню . . . за последние 500 лет финно-угры захватили земли десятков наций и народностей в том числе земли восточных русских княжеств Новгород, Тверь, Псков, Рязань, Смоленск . . . дальше на Запад на славянские земли не пустили другие славяне - поляки
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4
4
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Дубовик Леон, финны и угры создали европейские страны - Финляндию и Венгрию. :-) А кугуты НИЧЕГО не создали. :-)))
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1
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . на Донбасе - "расейский мир" . . . расейский ! ! !
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4
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