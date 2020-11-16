Слідчий ДБР у справах Майдану помер від коронавірусу

Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Єна помер від коронавірусу (COVID-19).

Як повідомила в Facebook Адвокатська дорадча група, Єна займався в ДБР справами про злочини під час Революції Гідності.

"11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Єна був ключовим слідчим за епізодом розстрілу Небесної сотні 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві.

Він організовував і проводив слідчі експерименти на місці трагедії. Координував велику кількість учасників та експертів. Працював з потерпілими і свідками, досліджував й упорядковував відео.

Єна помер від COVID-19 Скрін відео

Скрін Facebook

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року було найкривавішим днем в історії Революції Гідності. Тоді силовики режиму Януковича масово застосували бойову зброю, по Майдану Незалежності вівся снайперський вогонь, протестувальників прицільно вбивали одного за одним. Під час протистояння, за інформацією МОЗ України, загинули 82 особи.

Розслідування у справах Майдану триває й досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, родини Небесної сотні розгнівались призначенням Олега Татарова, який виправдовував і покривав масові злочини і порушення прав людини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОП.