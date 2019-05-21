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/Суспільство

"Слава Україні!" З'явилося відео із судилища над українськими моряками у Москві

2.3тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк опублікував відео із залу московського суду, де 20 травня розглядали скарги захисту вісьмох українських моряків. Вони потрапили в полон у Керченській протоці восени 2018 року.

Йдеться про Владислава Костишина, Володимира Варимеза, Сергія Чулібу, Віктора Беспальченка, Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска і Євгенія Семидоцького. Ролик він показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що хлопці тримаються і впевнено і посміхаються. Коли вони побачили в залі групу підтримки, то голосно привітали її словами "Слава Україні!".

"Бачив я наших вісьмох захисників. І тримаються вони бадьоро", — прокоментував Цимбалюк коротку зустріч з українськими Героями.

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Полонені моряки

Полонені моряки

Скріншот відео

Полонені моряки

Полонені моряки

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Питон Каа
Питон Каа
Интересно, а что они геройского совершили, кроме сдачи своих потешных корабликов в руки агрессора, который уже несомненно разобрал их до винтика и узнал главную тайну ВМС Украины? А знаете в чем заключается главная тайна ВМС Украины? В том, что у Украины больше нет ВМС. Совсем. Мокряки есть, а ВМС нет.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"прокомментировал Цимбалюк короткую встречу с украинскими Героями" что-то их не торопятся им героические звания присваивать и всё такое...
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ой молодцы укро-моряки, за рошен. за петю, за турчина, и что????? по 6 лет на гриву и в МАГАДАН. алкаш с миллиардами и в тепле, пока на свободе, а это отребье бандеровское будет сидеть.
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