"Слава Україні!" З'явилося відео із судилища над українськими моряками у Москві

Український журналіст Роман Цимбалюк опублікував відео із залу московського суду, де 20 травня розглядали скарги захисту вісьмох українських моряків. Вони потрапили в полон у Керченській протоці восени 2018 року.
Йдеться про Владислава Костишина, Володимира Варимеза, Сергія Чулібу, Віктора Беспальченка, Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска і Євгенія Семидоцького. Ролик він показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На кадрах видно, що хлопці тримаються і впевнено і посміхаються. Коли вони побачили в залі групу підтримки, то голосно привітали її словами "Слава Україні!".
"Бачив я наших вісьмох захисників. І тримаються вони бадьоро", — прокоментував Цимбалюк коротку зустріч з українськими Героями.
Полонені моряки
Скріншот відео
Полонені моряки
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків зазнали поранень.
Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
17 квітня всім 24 Героям арешт продовжили до 24 і 26 липня.
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