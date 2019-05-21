"Слава Україні!" З'явилося відео із судилища над українськими моряками у Москві

Український журналіст Роман Цимбалюк опублікував відео із залу московського суду, де 20 травня розглядали скарги захисту вісьмох українських моряків. Вони потрапили в полон у Керченській протоці восени 2018 року.

Йдеться про Владислава Костишина, Володимира Варимеза, Сергія Чулібу, Віктора Беспальченка, Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска і Євгенія Семидоцького. Ролик він показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що хлопці тримаються і впевнено і посміхаються. Коли вони побачили в залі групу підтримки, то голосно привітали її словами "Слава Україні!".

"Бачив я наших вісьмох захисників. І тримаються вони бадьоро", — прокоментував Цимбалюк коротку зустріч з українськими Героями.

Полонені моряки Скріншот відео

Полонені моряки Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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