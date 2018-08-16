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"Слава Україні!" Ветеран АТО пояснив сенс нового вітання ЗСУ

6.6тЧитати новину російською

Нове військове вітання "Слава Україні! Героям слава!" символізує, що Збройні Сили України стають історичними продовжувачами традицій бійців Української Народної Республіки та Української повстанської армії.

Про це заявив у ефірі ObozTV екс-боєць батальйону "Айдар", експерт Міжнародного інституту демократії Євген Дикий, коментуючи резонансне нововведення в ЗСУ. За його словами, запроваждення такого вітання - "це частина цікавого тривалого процесу".

"Річ у тім, що ми так вітали один одного ще влітку 2014 року. У добробатах це було єдине прийняте вітання. Від нас це досить швидко перейняли регулярні війська на "передку". А чотири роки це пробивалося через наш генералітет. У нас генерали глибоко радянські, у них інша традиція", - розповів ветеран АТО.

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За словами Дикого, "Слава Україні! Героям слава!" - це не просто вітання.

"Це означає, що наш солдат і наш офіцер, які так вітаються, приймають на себе традиції Української Народної Республіки та Української повстанської армії, стають продовжувачами у цьому ряду. Для нас у добробатах було очевидно ще тоді, що ми є продовжувачами тієї традиції, а весь наш генералітет закінчував всілякі академії імені Фрунзе в Москві тощо, для них досі традиція інша", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фраза "Слава Україні!" буде офіційним військовим вітанням Збройних Сил України, а вперше ці слова військові використають на параді до Дня Незалежності 24 серпня.

У РФ нове військове вітання ЗСУ викликало істерику. Російський політик Володимир Жириновський порівняв його з нацистськими вітаннями "Хайль Гітлер!" і "Зіг хайль!".

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVАТО на Донбасі
Особа
Євген Дикий
Місце
Україна
Об'єкт
Збройні сили України
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Вадим
Вадим
ха-ха-ха,рашне сраки ихние высероскрепные порозрывало!..Слава Украине!..
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Kot Zloy
Kot Zloy
Усе буде УКРАЇНА!!!
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Вадим
Вадим
Иппу Хуй Лов, не не так..В оригинале выступления вавана-окурка на питерском эномическом форуме в 2018 году звучало так: "..все накроется большой лишнехромосомной,стекломойной,высероскрепной пиздой..И это нас радует.."ха-ха-ха..
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Ски Андрей
Ски Андрей
Иппу Лох Лов, это ты о сраной рвшке?это правда! КСТАТИ,Кремлевские тролли , не переживайте : Если у Президента США зачесалась балда в трусах , то значит он непременно вспомнит о рашке ! Вся судьба засрашки в трусах Президента США ! Срашнявые , не хотели облизывать клинтонскую пилотку - теперь играйте на флейте у Трампа !
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