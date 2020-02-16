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16 лютого • оновлено в 18:56
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"Слава Україні!" в Раді поставили крапку в скандалі з військовим вітанням ЗСУ

6.2т
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Скасування стройового статуту Збройних Сил України не означає скасування нещодавно введеного військового вітання "Слава Україні! Героям слава!". Це питання буде регулюватися окремим документом, який розробляють Міністерство оборони і Генеральний штаб.

Про це телеканалу "Прямий" повідомив депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Михайло Забродський. Він підкреслив, що між скасуванням статуту і скасуванням військового вітання немає нічого спільного.

Михайло Забродський

Михайло Забродський

"Основна претензія, яку висувають законотворцям – що разом зі скасуванням стройового статуту було скасовано і славне, недавно введене військове вітання "Слава Україні! Героям Слава!". Відразу хочу сказати, що скасування стройового статуту, а точніше – позбавлення його статусу закону України, не має нічого спільного з метою скасувати вітання, яке було недавно введено і вже прижилося в ЗСУ", – пояснив Забродський.

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Депутат уточнив, що згідно з новим законом стара версія стройового статуту буде діяти до 1 березня, а Міністерству оборони тим же законом доручено розробити відомчий документ, який визначатиме положення, які раніше містилися в статуті. Туди входить і військове вітання.

"Особисто у мене немає ніяких сумнівів, що якщо хтось зазіхатиме на вітання... в документі, над яким зараз працюють Міністерство оборони і Генеральний штаб ЗСУ всі ці моменти будуть врегульовані", – підкреслив Забродський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вибухнув скандал через документ, яким військовослужбовцям нібито заборонили критикувати українську владу.

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Автор
Ігор Нікітін
Особа
Михайло Забродський
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ Міністерство оборони України Збройні сили України
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Имейте ввиду, что с 1 апреля распускаются психбольницы и тубдиспансеры Украины. Будет наплыв психов ещё больше. Так что, не соскучимся...
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Надо определится каким героям слава?тем которые против фашистов воевали,но вы их предали.Или те которые по схронам и котлам бегали то да эти точно ваши герои
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