"Слава Україні!" У Міноборони розповіли, як збережуть військове вітання

Військове вітання "Слава Україні! Героям слава!" буде закріплено наказом Міністерства оборони України.

Як тільки набуде чинності закон "Про визнання таким, що втратив чинність закону України “Про стройовий статут Збройних сил України”", відомство видасть відповідний наказ, повідомляється на сайті Міноборони.

У Міноборони збережуть військове вітання "Слава Україні!" facebook.com/MinistryofDefence.UA

У документі будуть визначені стройові прийоми і рухи без зброї та зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце бойового прапора військової частини в строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Також будуть збережені вимоги про виконання військового вітання: "Слава Україні!" і відповідь на нього: "Героям слава!".

Нагадаємо, що 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон "Про визнання таким, що втратив дію закону України “Про стройовий статут Збройних сил України”". 11 лютого документ був направлений на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді пояснили, що скасування стройового статуту Збройних сил України не означає скасування нещодавно введеного військового вітання "Слава Україні! Героям слава!".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал