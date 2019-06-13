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"Слава Україні!" Цимбалюк підірвав мережу відео з "б*ндерівцем" у центрі Москви

16тЧитати матеріал російською

У мережі викликало ажіотаж відео журналіста Романа Цимбалюка, на якому чоловік у центрі Москви вигукує вітання "Слава Україні!".

Воно було випадково зняте під час прямого включення українського кореспондента з акції проти арешту журналіста Івана Голунова. Яскравий ролик Цимбалюк опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Героям слава! Це саме той випадок, коли треба дивитися до кінця", — коротко написав у пості журналіст. Крім того, він додав, що був настільки здивований почутим, що навіть не відразу здогадався відповісти чоловіку. За словами Цимбалюка, він не очікував такого повороту подій.

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Роман Цимбалюк та Михайло Кірцер

Роман Цимбалюк та Михайло Кірцер

Скріншот відео

У коментарях користувачі висловили захват від сміливого вчинку росіянина. Виявилося, що це — Михайло Кірцер, відомий громадський активіст, волонтер і постійний учасник акцій протесту. На них він завжди приїздить на велосипеді і у жовтому жилеті.

"А велосипедист — бандерівець! Героям слава!", "У велосипедиста були київські номери!", "Ні, був на євробляхах", "Романе, Ви там, бува, не підгодовуєте їх нашим печивом?", "Обличчя Романа, коли почув від москвича у Москві "Слава Україні!", "Аж процесор підвис від нежданчика", "Романе! На це можна дивитися вічно!", "І все ж таки мені радісно бачити таке вітання у Москві!" — активно пишуть люди під постом Цимбалюка.

"Слава Україні!" Цимбалюк підірвав мережу відео з "б*ндерівцем" у центрі Москви

"Слава Україні!" Цимбалюк підірвав мережу відео з "б*ндерівцем" у центрі Москви

"Слава Україні!" Цимбалюк підірвав мережу відео з "б*ндерівцем" у центрі Москви

"Слава Україні!" Цимбалюк підірвав мережу відео з "б*ндерівцем" у центрі Москви

"Слава Україні!" Цимбалюк підірвав мережу відео з "б*ндерівцем" у центрі Москви

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова обізвала нове офіційне вітання української армії "Слава Україні! Героям Слава!" "мерзенним", порівнявши його із нацистським.

Цимбалюк вивів її з рівноваги запитанням про скандальну оцінку й жорстко затролив просто під час брифінгу.

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
РосіяМосква
Тег
Слава Україні!
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Биба и Боба - два долпайопа)))
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Много ли надо идиотам для счастья?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я не понял кого он там взорвал ????
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