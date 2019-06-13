"Слава Україні!" Цимбалюк підірвав мережу відео з "б*ндерівцем" у центрі Москви

У мережі викликало ажіотаж відео журналіста Романа Цимбалюка, на якому чоловік у центрі Москви вигукує вітання "Слава Україні!".

Воно було випадково зняте під час прямого включення українського кореспондента з акції проти арешту журналіста Івана Голунова. Яскравий ролик Цимбалюк опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Героям слава! Це саме той випадок, коли треба дивитися до кінця", — коротко написав у пості журналіст. Крім того, він додав, що був настільки здивований почутим, що навіть не відразу здогадався відповісти чоловіку. За словами Цимбалюка, він не очікував такого повороту подій.

Роман Цимбалюк та Михайло Кірцер Скріншот відео

У коментарях користувачі висловили захват від сміливого вчинку росіянина. Виявилося, що це — Михайло Кірцер, відомий громадський активіст, волонтер і постійний учасник акцій протесту. На них він завжди приїздить на велосипеді і у жовтому жилеті.

"А велосипедист — бандерівець! Героям слава!", "У велосипедиста були київські номери!", "Ні, був на євробляхах", "Романе, Ви там, бува, не підгодовуєте їх нашим печивом?", "Обличчя Романа, коли почув від москвича у Москві "Слава Україні!", "Аж процесор підвис від нежданчика", "Романе! На це можна дивитися вічно!", "І все ж таки мені радісно бачити таке вітання у Москві!" — активно пишуть люди під постом Цимбалюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова обізвала нове офіційне вітання української армії "Слава Україні! Героям Слава!" "мерзенним", порівнявши його із нацистським.

Цимбалюк вивів її з рівноваги запитанням про скандальну оцінку й жорстко затролив просто під час брифінгу.

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