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"Слава Україні!" Джонсон заговорив українською на честь Дня Незалежності. Відео

5.4т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон яскраво привітав українців з Днем Незалежності і заговорив українською мовою.

Відеозвернення з його промовою і яскравим творчим подарунком співробітників посольства України у Великобританії з'явилося на офіційній сторінці відомства у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Скріншот відео

Так, дипломати українською мовою процитували вірші пісні Тараса Петриненка "Україна", яку називають одним з духовних гімнів країни. На тлі звучала музика цього легендарного твору. В кінці ролика до привітань приєднався сам Борис Джонсон, сказавши: "Слава Україні!".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році посольство США в Україні також оригінально привітало Україну з Днем Незалежності, записавши музичне привітання. Співробітники зовнішньополітичного відомства виконали пісню української рокгрупи "Нумер 482" зі словами "Добрий ранок, Україно. Прокидайся вже, мала. Я несу тобі, єдина, чашку кави й молока".

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Тема
День Незалежності
Особа
Борис Джонсон
Місце
Україна
Тег
Слава Україні!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Хорошо смеется тот, кто смеется последним, балалаечники. Когда китайцы погонят вас (а они 100 пудово вас погонят) из родных пенатов - многие из вас ринутся спасаться к "братьям" - белорусам и украинцам. Вот тогда вы и будете учить эту мову, над которой сейчас изгаляетесь. Бог шельму метит, чудь лупоглазая.
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коршун федот
коршун федот
Дорогі українці. Нижче Ви бачите "привітання" мишебратьєв. Щоб шлях їх трафив!.
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Serov Oleg
Serov Oleg
коршун федот, пшел накуй,дятел
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Serov Oleg
Serov Oleg
"...вот,плять,как эти животные могут общаться этим хрюканьем.."-думал каждый англичанин из посольства,заучивая три строчки на свиномове в течение двух дней...ну,и "слава украине"-это ,конечно,борис заговорил на мове...
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