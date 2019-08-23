"Слава Україні!" Джонсон заговорив українською на честь Дня Незалежності. Відео

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон яскраво привітав українців з Днем Незалежності і заговорив українською мовою.

Відеозвернення з його промовою і яскравим творчим подарунком співробітників посольства України у Великобританії з'явилося на офіційній сторінці відомства у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Борис Джонсон Скріншот відео

Так, дипломати українською мовою процитували вірші пісні Тараса Петриненка "Україна", яку називають одним з духовних гімнів країни. На тлі звучала музика цього легендарного твору. В кінці ролика до привітань приєднався сам Борис Джонсон, сказавши: "Слава Україні!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році посольство США в Україні також оригінально привітало Україну з Днем Незалежності, записавши музичне привітання. Співробітники зовнішньополітичного відомства виконали пісню української рокгрупи "Нумер 482" зі словами "Добрий ранок, Україно. Прокидайся вже, мала. Я несу тобі, єдина, чашку кави й молока".

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