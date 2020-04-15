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15 квітня • оновлено в 15:57
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Скупитися на Великдень можна онлайн: головні пропозиції від магазинів в Україні

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Згідно нових реалій, пов'язаних з карантином через пандемію коронавірусу в світі, святкування Великодня доведеться переформатувати в режим online.

Більшість інтернет-магазинів скористалися даними трендом і серед топ-товарів, що продаються, можна легко знайти освячені паски і готові великодні кошики на будь-який смак і колір.

Цінова політика головного атрибуту святкового столу варіюється від 120 до 600 грн, залежно від наповнення, складності декору, а також бренду магазину.

Скупитися на Великдень можна онлайн: головні пропозиції від магазинів в Україні

Ми підготували для вас найкращі великодні пропозиції:

  1. Магазин Rozetka надає безкоштовну доставку великодніх наборів, без обмеження по сумі замовлення.

  2. У Stylus діє акція "Весняна easterія" і діють знижки до -50% на алкоголь, техніку, товари для будинку.

  3. У Foxtrot діють знижки до -70% на техніку. В тому числі, на мультиварки, кухонні комбайни, на випадок, якщо ви вирішили освоїти кулінарну майстерність приготування святкових пасок самостійно.

  4. На нашому розділі Промокоди також можна знайти унікальні знижкові пропозиції на одяг, взуття, аксесуари з нової весняної колекції в магазині Answear.

Приємного шопінгу і залишайтеся вдома!

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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